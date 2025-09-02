»Najboljši župan v zgodovini New Yorka« bo od Trumpa prejel najvišje državno odlikovanje

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo nekdanjemu županu New Yorka Rudyju Giulianiju, podelil predsedniško medaljo svobode

Rudy Giuliani je goreč podpornik Donalda Trumpa

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek napovedal, da bo nekdanjemu županu New Yorka Rudyju Giulianiju, podelil predsedniško medaljo svobode. Giulianija so pred dvema dnevoma sprejeli v bolnišnico zaradi poškodb v prometni nesreči v zvezni državi New Hampshire, poročajo tuje tiskovne agencije.

Medalja velja za najvišje civilno odlikovanje v ZDA in se tradicionalno podeljuje posameznikom, ki so zgledno prispevali k blaginji, vrednotam ali varnosti ZDA.

Trump je Giulianija na svojem družbenem omrežju Truth Social opisal kot najboljšega župana v zgodovini New Yorka in velikega ameriškega domoljuba. Podrobnosti glede časa in kraja podeljevanja odlikovanja bo objavil kasneje.

Nekdanji župan je bil v soboto zvečer udeležen v prometni nesreči. V zadnji del najetega vozila, v katerem se je peljal Giuliani, je pri veliki hitrosti trčil avtomobil. Giuliani je v trčenju utrpel zlom več vretenc in nekaj ureznin, je na družbenih omrežjih zapisal njegov tiskovni predstavnik in dodal, da ni šlo za nameren napad.

Zdaj 81-letni Giuliani je bil župan New Yorka med letoma 1994 in 2001. V zadnjih letih je delal kot odvetnik in podpiral kontroverzna Trumpova neuspešna prizadevanja za razveljavitev ameriških predsedniških volitev leta 2020, poročata hrvaška tiskovna agencija Hina in nemška dpa.

Decembra 2023 je Zvezna porota v Washingtonu Giulianiju naložila plačilo odškodnine 148 milijonov dolarjev (135,7 milijona evrov) dvema delavkama na voliščih iz Georgie, ki sta ga tožili, da ju je obrekoval in ogrožal njuno varnost. Giuliani je po predsedniških volitvah 2020 trdil, da sta ponarejali glasove v korist demokrata Joeja Bidna proti republikancu Trumpu. Januarja letos je dosegel poravnavo in tako po dogovoru plačal manj od naložene kazni.

JlvU3JQ5wsI

w7l0d0eh-Vs

LCa7sJQt-jY