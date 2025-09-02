Greta in aktivisti / Ladje s pomočjo naj bi v Gazo prispele sredi septembra

Na ladjah je več sto aktivistov iz več deset držav, med njimi tudi švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg in irski igralec Liam Cunningham, več evropskih poslancev ter nekdanja županja Barcelone Ada Colau

Ladje s humanitarno pomočjo za Gazo, ki so se morale zaradi močnega vetra vrniti v pristanišče v Barceloni, od koder so v nedeljo izplule, so včeraj znova zapustile špansko pristanišče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Skupina približno 20 ladij z več tonami pomoči je v nedeljo izplula iz Barcelone proti Gazi. Pobuda Globalna flotilja Sumud (GSF), ki je organizirala misijo, je po izplutju iz Barcelona včeraj sporočila, da so se "zaradi nevarnih vremenskih razmer" vrnili v pristanišče, da bi počakali, da nevihta mine.

Vendar pa so ladje po poročanju AFP zdaj zapustile Barcelono in znova krenile na pot proti palestinski enklavi.

Namen akcije pod geslom Ko svet molči, mi odplujemo, je odpreti koridor za humanitarno pomoč prebivalcem Gaze, ki se zaradi večmesečne izraelske blokade soočajo z lakoto. Na ladjah je več sto aktivistov iz več deset držav, med njimi tudi švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg in irski igralec Liam Cunningham, več evropskih poslancev ter nekdanja županja Barcelone Ada Colau.

Zamuda je povzročila spremembo načrtov tudi za več deset drugih plovil, ki naj bi se po prvotnih napovedih 4. septembra pridružila odpravi iz italijanskih pristanišč v Genovi in na Siciliji ter iz Tunisa in Grčije. Hkrati naj bi v 44 državah potekali protesti in solidarnostne akcije s Palestinci.

Ladje naj bi v Gazo prispele sredi septembra, potem ko je Izrael junija in julija preprečil dva poskusa aktivistov, da bi z ladjo dostavili pomoč v od vojne opustošeno palestinsko enklavo, kjer vladajo katastrofalne humanitarne razmere.

