V rusko-ukrajinski vojni ubitih 2000 severnokorejskih vojakov

Severna Koreja naj bi lani v Rusijo poslala več kot 10.000 vojakov

Južnokorejska obveščevalna agencija v Seulu je danes sporočila, da je bilo po njenih ocenah ubitih približno 2000 severnokorejskih vojakov, ki so bili napoteni na pomoč Rusiji v vojni proti Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Severna Koreja naj bi po ocenah lani v Rusijo poslala več kot 10.000 vojakov.

Južnokorejska obveščevalna služba je že aprila sporočila, da je bilo v rusko-ukrajinskem konfliktu ubitih najmanj 600 severnokorejskih vojakov. Na podlagi posodobljenih podatkov agencija zdaj ocenjuje, da je število ubitih severnokorejskih vojakov naraslo na okoli 2000.

Južnokorejska in ostale zahodne obveščevalne agencije so pred tem že poročale, da je Severna Koreja lani v Rusijo poslala več kot 10.000 vojakov, predvsem v regijo Kursk. Ob vojakih je Severna Koreja v Rusijo poslala še orožje in rakete.

Rusija in Severna Koreja sta med redkim obiskom ruskega predsednika Vladimirja Putina v Severni Koreji lani podpisali tudi vojaški dogovor, ki vključuje klavzulo o medsebojni obrambi.