2. 9. 2025 | Družba
Proglas: Ljubezen
Sodelovanje Mladininega Proglasa s študenti Filozofske fakultete in Akademije za likovno umetnost in oblikovanje je letos potekalo na temo Ljubezen
© Juš Pustoslemšek, Trina Razboršek (oba UL ALUO) in Javier Martín (UL FF)
Pri projektu so sodelovali študenti 2. stopnje Grafičnega oblikovanja ALUO in študenti 2. stopnje z Oddelka za filozofijo FF UL. Projekt kot mentorji vodijo red. prof. Boštjan Botas Kenda (ALUO), doc. Emil Kozole (ALUO), red. prof. dr. Janko Lozar Mrevlje (FF) in kreativni urednik Mladine Robert Botteri.
Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.