Iskanje brez piškotkov ni možno

Uredništvo

 |  Družba

Proglas: Ljubezen

Sodelovanje Mladininega Proglasa s študenti Filozofske fakultete in Akademije za likovno umetnost in oblikovanje je letos potekalo na temo Ljubezen

© Juš Pustoslemšek, Trina Razboršek (oba UL ALUO) in Javier Martín (UL FF)

Pri projektu so sodelovali študenti 2. stopnje Grafičnega oblikovanja ALUO in študenti 2. stopnje z Oddelka za filozofijo FF UL. Projekt kot mentorji vodijo red. prof. Boštjan Botas Kenda (ALUO), doc. Emil Kozole (ALUO), red. prof. dr. Janko Lozar Mrevlje (FF) in kreativni urednik Mladine Robert Botteri.

  • Slika 326644
  • Slika 326645
  • Slika 326646
  • Slika 326647

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov