»Nič čudnega, da sta Nika Kovač in Inštitut 8. marec slovenski desnici velik, boleč trn v peti«

IZJAVA DNEVA

"Nič čudnega, da sta Nika Kovač in Inštitut 8. marec slovenski desnici velik, boleč trn v peti. Tako velik, da ne more več stopiti nanjo, ne da bi iz rane zaudarjalo po seksizmu, neskrivanem preziru do mladih žensk, licemerju in politični nemoči ob mednarodni uspešnosti te neustavljive zagovornice človekovih pravic in ranljivih družbenih skupin."

"Nika Kovač je s svojimi sotrudnicami in sotrudniki v Bruslju upravičeno slavila. Zbrati dober milijon podpisov za zagotovitev varnega in dostopnega splava za vse Evropejke je podvig, ki mu v novejši zgodovini mednarodnega gibanja za pravice žensk ni para. V Evropi po sprejemu istanbulske deklaracije leta 2014 pravzaprav ni bilo kampanje, ki bi spodbudila tako množično čezmejno solidarnost med in z ženskami v skupnem boju proti diskriminaciji in naraščajočemu nasilju. Ne pozabimo: zaradi vse bolj restriktivnih zakonskih sprememb na področju abortivne zakonodaje – na Poljskem, na Malti, na Madžarskem … – ženske na najbolj razviti celini spet umirajo."

(Novinarka Ranka Ivelja o tem, da je gibanje My Voice, My Choice več kot milijon potrjenih podpisov v ponedeljek tudi uradno oddalo Evropski komisiji, s čimer se bo začel uradni institucionalni postopek; v komentarju za Dnevnik)