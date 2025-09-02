»Ne moremo prositi za podporo Ukrajine in obenem pozabljati, kaj se dogaja v Gazi«

IZJAVA DNEVA

"Oblikovanje skupne zunanje politike ni tako preprosto. Vsaka država članica EU-ja želi, da bi bila skupna politika tudi njena lastna politika. Doseganje enotnosti ne pomeni pravice do veta, temveč odgovornost sprejemanja nujnih dogovorov. Upam, da nam bo to uspelo. Če Unija ne bo našla jasnega soglasja glede vrednot, bomo izgubili verodostojnost na področju mednarodnega prava, večstranskosti in spoštovanja listine Združenih narodov. Ruska invazija v Ukrajini je nesprejemljiva, teptanje ukrajinske suverenosti, ozemeljske celovitosti, spoštovanja priznanih mednarodnih mej ... Ne moremo prositi za podporo Ukrajine in obenem pozabljati, kaj se dogaja v Gazi."

(Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa o tem, da oblikovanje skupne zunanje politike ni tako preprosto; v intervjuju za oddajo Odmevi na TV Slovenija)