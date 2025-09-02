Trump / »To je daleč najbolj nevarno mesto na svetu«

Ameriški predsednik Donald Trump je obljubil, da bo kmalu rešil problem kriminala v Chicagu. S tem je po poročanju tujih tiskovnih agencij nakazal, da bo po Washingtonu morda kmalu nacionalno gardo napotil tudi v to mesto na severu ZDA. V zapisu na svojem družbenem omrežju Truth Social je Chicago označil za najbolj nevarno mesto na svetu.

"V Chicagu bom tako kot v Washingtonu hitro rešil problem kriminala," je zapisal Trump, potem ko je avgusta v prestolnico kljub nasprotovanju tamkajšnjih demokratskih oblasti v boj proti kriminalu poslal nacionalno gardo.

Chicago, kjer je bilo konec tedna v streljanju ranjenih najmanj 54 ljudi, osem pa ubitih, "je daleč najbolj nevarno mesto na svetu", je dodal. Ocenil je, da JB Pritzker, demokratski guverner zvezne države Illinois, kjer leži Chicago, zelo potrebuje pomoč, čeprav tega še ne ve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Guverner JB Pritzker je avgusta objavljeno Trumpovo namero o napotitvi nacionalne garde v Chicago pred dnevi označil za zlorabo oblasti. Izpostavil je, da ni izrednih razmer, ki bi upravičevale njihovo napotitev v Illinois in da skuša Trump ustvariti krizo.

To je dejal potem, ko je Trump po napotitvi okoli 2000 pripadnikov nacionalne garde v Washington 22. avgusta napovedal, da bi takšni ukrepi lahko sledili tudi v Chicagu in New Yorku - dveh drugih večjih mestih pod nadzorom demokratov.

"Chicago bo kmalu spet varno mesto," je danes še zatrdil Trump. Po neuradnih informacijah naj bi nacionalno gardo v mesto napotil v nekaj dneh, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Medtem ko Trump razmišlja o napotitvi nacionalne garde v Chicago, pa je zvezni sodnik v Kaliforniji namestitev vojakov na ulicah Los Angelesa danes razglasil za nezakonito. Trump je namreč junija tja napotil vojake nacionalne garde kot odgovor na proteste proti racijam službe za priseljevanje, ki so jih izvajali s ciljem izgona nezakonitih priseljencev.

Sodnik Charles Breyer je razsodil, da vojaki, ki so še nameščeni v kalifornijskem mestu, ne smejo opravljati nobenih nalog pregona. To med drugim vključuje aretacije, pridržanja, preiskave in varnostne patrulje. Odredba sodišča sicer ne obravnava splošnega vprašanja, ali je nacionalni gardi sploh dovoljeno biti v Los Angelesu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Današnja odločitev sodišča bo začela veljati 12. septembra, kar daje predsedniku Trumpu čas, da se nanjo pritoži.

Sodba sicer prihaja v času, ko želi Trump napotiti pripadnike nacionalne garde v druga ameriška mesta s ciljem zatiranja kriminala in v podporo izvrševanju imigracijskega zakona. Čeprav velja le v Kaliforniji, pa bi lahko nakazovala na pravne izzive, s katerimi bi se soočil Trump pri uporabi nacionalne garde za uveljavljanje svojih politik, poroča BBC.