»Rusija in Severna Koreja skupaj v boju proti sodobnemu neonacizmu«

Ruski predsednik Putin se je severnokorejskemu voditelju Kimu zahvalil za napotitev vojakov v Rusijo

Severnokorejski voditelj Kim Jong-un in ruski predsednik Vladimir Putin

© www.kremlin.ru

Ruski predsednik Vladimir Putin in severnokorejski voditelj Kim Jong-un sta se med obiskom v Pekingu, kjer sta se udeležila kitajske vojaške parade ob 80. obletnici kapitulacije Japonske v drugi svetovni vojni, sešla še na dvostranskih pogovorih. Putin se je Kimu zahvalil za napotitev severnokorejskih vojakov v Rusijo za pomoč v vojni z Ukrajino.

Kitajska, Beijing. Vojaška parada ob 80. obletnici zmage v drugi svetovni vojni. Predstavniki kitajskega državnega vrha in drugih držav. Foto: Xinhua/STA Kitajska, Beijing. Vojaška parada ob 80. obletnici zmage v drugi svetovni vojni. Predstavniki kitajskega državnega vrha in drugih držav. Foto: Xinhua/STA

Ruski predsednik se je Kimu uvodoma zahvalil za napotitev severnokorejskih vojakov, ki so ruskim silam pomagale v vojni z Ukrajino v ruski regiji Kursk.

Severna Koreja od začetka ruske invazije v Ukrajini velja za eno od glavnih zaveznic Rusije. Ob tem je v Rusijo poslala več tisoč vojakov in zabojnikov z orožjem.

Putin je na današnjem srečanju s Kimom pohvalil "zaupanje in prijateljstvo" med državama. Dejal je še, da državi skupaj stojita v boju proti "sodobnemu neonacizmu", kar nakazuje tudi udeležba vojakov v konfliktu z Ukrajino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pojasnil je, da je bila napotitev severnokorejskih vojakov v Rusijo Kimova ideja in da je v skladu z lani podpisanim dvostranskim sporazumom med državama, ki vključuje klavzulo o medsebojni obrambi. Dodal je, da Rusija ne bo pozabila žrtvovanja severnokorejskih oboroženih sil in družin njihovih vojakov.

Kim se je Putinu zahvalil za vse pohvale na račun severnokorejskih vojakov, ob tem pa izpostavil, da gre za "bratsko dolžnost" njegove države, da Rusiji pomaga po najboljših močeh.

Severnokorejski voditelj je še dejal, da se je sodelovanje med Pjongjangom in Moskvo od podpisa dvostranskega sporazuma junija lani okrepilo. Putinu pa je predlagal, da bi ga na različnih področjih lahko še okrepili, navaja britanski BBC.

Pogovori med Putinom in Kimom so trajali dve uri in pol, nato pa je ruski predsednik pospremil Kima do njegovega avtomobila, BBC povzema rusko tiskovno agencijo TASS.

Sledil je stisk roke in objem, nato pa je Putin Kima povabil na obisk v Rusijo, piše AFP. Kim je ruskemu voditelju zaželel zdravje in uspeh in napovedal, da bo kmalu prišlo do novega srečanja.

Kim sicer redko zapušča Severno Korejo, je pa Rusijo obiskal septembra 2023, ko se je udeležil vrha s Putinom na ruskem daljnem vzhodu, okoli 100 kilometrov od kitajske meje.

Severnokorejski voditelj se je na Kitajskem prvič udeležil večstranskega srečanja z drugimi voditelji držav. Prvič v zgodovini so se tako srečali Kim, Putin in kitajski predsednik Xi Jinping.