»Evropejci se ne strinjamo s tem, da se Ukrajinci odpovedo ozemlju«

IZJAVA DNEVA

"Evropska unija je vplivni igralec. Brez Evropske unije ne morete uresničiti nobenega dogovora. O vseh predlogih, do katerih je prišlo, med njimi tudi o odpovedi ozemlja, bi se Američani morda že dogovorili z Rusi, če bi imeli moč. Seveda se načeloma lahko o tem dogovorijo, toda Evropejci se ne strinjamo s tem, da se Ukrajinci odpovedo ozemlju, in podpiramo Ukrajino še naprej. Takšni dogovori brez Evropejcev dejansko ne zdržijo. Evropejci so potrebni. Tega se zaveda tudi predsednik Trump, saj posluša Evropejce."

(Kaja Kalls, visoka zunanjepolitična predstavnica EU in podpredsednica evropske komisije, o tem kako lahko Evropska unija postane bolj vpliven igralec, da bi dosegla mir v Ukrajini; v intervjuju za Dnevnik)