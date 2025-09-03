»Minister za finance naj odstopi!«

Ministrstvo za finance je zavrnilo predlog o prestrukturiranju zakona o prispevkih za socialno varnost. Ob tem v iniciativi Glas ljudstva opozarjajo, da minister za finance Klemen Boštjančič trenutno plačuje zgolj 25 evrov.

Minister za finance Klemen Boštjančič

© Luka Dakskobler

Danes je organizacija Glas ljudstva pred stavbo vlade pripravili novinarsko konferenco o svojem predlogu prestrukturiranja zakona o prispevkih za socialno varnost. Koalicija strank Gibanje Svoboda, Levica in Socialnih demokratov je že v svoji koalicijski pogodbi obljubila spremembo tega zakona in bolj pravične dajatve za socialno ogrožene državljane in državljanke. Večkrat so člani koalicije dotično spremembo zakona v medijih tudi napovedali in izpostavili, da se zanjo zavzemajo vse stranke, ki so članice koalicije.

Organizacija Glas ljudstva, ki je v parlament predstavila predlog spremembe zakona, meni, da bi novi zakon za 90 odstotkov prebivalcev in prebivalk Slovenije pomenil, da bi plačevali manj kot plačujejo zdaj. Še posebej bi se zmanjšale dajatve upokojencev in upokojenk na minimalnih pokojninah, ki bi namesto 37 evrov plačevali le okoli 5 evrov dajatev.

Trenutno najbogatejši plačujejo manj kot recimo upokojeni, saj se jim ta prispevek šteje v dohodnino. V iniciativi Glas ljudstva so izpostavili primer upokojenke z minimalno pokojnino, ki v trenutnem sistemu plačuje 37 evrov, minister za finance Klemen Boštjančič pa denimo zgolj 25 evrov. Njihov zakonski predlog ne bi dodatno obremenil proračuna, ampak bi nasprotno okoli 60 milijonov več prispeval v državno blagajno zaradi vključitve delodajalcev v plačevanje teh prispevkov, so poudarili v iniciativi.

Največja vladna stranka Gibanje Svoboda je 22. avgusta izrazila pričakovanje, da bosta jeseni stranka Socialnih demokratov (SD) in ministrstvo za finance pristopila k javnemu dialogu glede preoblikovanja tega prispevka. Kakšen teden kasneje je ministrstvo za finance izdalo mnenje v katerem izrazi, da bi takšno preoblikovanje prizadelo konkurenčnost slovenskega trga in je zato neprimeren. Nad tem mnenjem so predstavniki iniciative Glas ljudstva izrazili ogorčenje in izpostavili tudi nekatera zavajanja v tem dokumentu.

Utrinek z današnje novinarske konference iniciative Glas ljudstva

© Rostja Močnik

»To so lažnivi, diletantski, zavajajoči, podcenjujoči argumenti. Vlada trdi, da se bo prispevek zvišal za 90% ljudi, če pa smo že zdaj solidarni do tistih, ki se prispevku izogibajo in ne plačujejo ničesar. Tukaj sta dve zavajanji. Najprej, prispevek ne bi zvišan za 90% ljudi. Prispevek bo znižan za 90% ljudi. Seveda, bo pa zvišan za 10% ljudi, ki trenutno plačujejo manj, kot bi morali, če bi bil prispevek za vse v enakem odstotku prihodka. Že tu nakazuje, da jim gre samo za te ljudi. Drugo zavajanje pa je to, da je plačevanje za neplačnike izraz solidarnosti. Plačevanje za neplačnike pomeni, da vlada izraža svojo nesposobnost, da bi pobrala vse prispevke od vseh državljanov, kar bi bilo pravično in si to razlaga na ta način. Vlada tudi ponavlja na splošno o veliki obremenitvi plač, celotna vsota prispevkov in davkov je najvišja v Evropi. Čista laž! Eurostat je nedavno objavil podatke o Evropski uniji. Slovenija je globoko pod povprečjem obremenitve plače. Je na 16. mestu o obremenitvi plače s prispevki in davki,« je na novinarski konferenci med drugim izpostavil dr. Dušan Keber, nekdanji minister za zdravje in nekdanji strokovni direktor UKC Ljubljana. Pridal je, da bo minister za finance Boštjančič še naprej jemal revnim in dajal bogatim.

Ob koncu tiskovne konference je Jaša Jenull, najvidnejši predstavnik iniciative Glas ljudstva, zahteval, da se stranka Socialnih demokratov (SD) razjasni glede svoje pozicije, saj naj bi imel informacije, da so nekateri njeni poslanci glasovali drugače, kot je bilo rečeno v javnosti. Poleg tega je zahteval, da minister za finance Klemen Boštjančič odstopi.

