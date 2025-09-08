»Palestinci ne bodo šli nikamor in izraelski Judje prav tako ne«

KOMENTAR DNEVA

"Realnost je, da imata postsionizem in desionizacija majhno podporo med izraelskim judovskim prebivalstvom. Kar pa v tej razpravi manjka, je palestinska strateška zamisel ali skupna izraelskojudovsko-palestinska ideja, ki zamišlja sobivanje v tej deželi. Ne gre za to, da je alternativa fizični odstranitvi in uničenju Palestincev to, da se enako stori izraelskemu judovskemu prebivalstvu. Ne glede na naseljensko-kolonialne korenine – in o tem govori palestinski zgodovinar Rašid Kalidi – gre za nacionalno skupnost, ki danes obstaja."

"Palestinci ne bodo šli nikamor in izraelski Judje prav tako ne, a če bomo oboji imeli prihodnost v tej deželi, skupaj ne bomo živeli v etnosupremacistični apartheidski državi ali tako, da boste vi fizično odstranili nas ali mi vas. To bi pomenilo boljšo varnost, kar glede na trenutno dogajanje zveni noro, a rekel bi, da bo to bolj realistično kot vrnitev na idejo dveh držav. Alternativa genocidu je trenutno apartheid. In izraelska judovska skupnost se bo morala v temelju redefinirati. Ni popolne primerjave, a omenil bi ANC (južnoafriška stranka Nelsona Mandele Afriški nacionalni kongres, op. a.). Ustanovna listina ANC-ja je dejala "tukaj je prostor tudi za vas (belce, op. a.), tako kot mi ste Afričani, bili boste enakopravni, ne boste imeli nadvlade, verjetno pa boste še vedno imeli večjo gospodarsko moč kot mi". In še vedno je tako, tudi več desetletij kasneje. Palestinske ali drugačne artikulacije takšne alternativne prihodnosti pa do zdaj ni bilo. Obstaja tudi vprašanje, o katerem razmišlja denimo Šaul Magid, in sicer kako bo videti judovsko življenje brez Izraela v svojem središču. Se da vzdržne judovske skupnosti oblikovati, če Izrael ne bo del identitete, ker sionizem ni del te identitete zaradi nepripravljenosti številnih ljudi, da se s tem poistovetijo? Sionizem se je v praksi – morda pa tudi v teoriji – izkazal kot nezdružljiv s samoodločbo in pravicami Palestincev, na tej točki pa morda tudi s samim obstojem Palestincev."

(Nekdanji izraelski pogajalec Daniel Levy, ki je kritičen ne samo do ravnanj Izraela, ampak tudi do njegove temeljne ideje, sionizma, v intervjuju za MMC RTV Slovenija o izraelsko-palestinskem konfliktu)