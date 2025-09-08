Zadnje opozorilo Donalda Trumpa

Hamas pozdravlja vsako pobudo, ki podpira prizadevanja za končanje agresije zoper Palestince

Hamas pozdravlja vsako pobudo, ki podpira prizadevanja za končanje agresije zoper Palestince, je v nedeljo, kmalu po "zadnjem opozorilu" ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede talcev, sporočilo palestinsko gibanje. Ponovilo je pogoje, med njimi umik izraelskih sil iz Gaze in oblikovanje "odbora neodvisnih Palestincev" za upravljanje enklave.

"Gibanje Hamas pozdravlja vsako pobudo, ki podpira prizadevanja za končanje agresije proti našemu ljudstvu, in potrjuje pripravljenost, da se takoj usede za pogajalsko mizo, da bi razpravljalo o izpustitvi vseh zapornikov," je sporočila skupina in pojasnila, da je "prejela nekaj idej ameriške strani za sklenitev premirja".

V zameno zahteva jasno izjavo o koncu vojne, popoln umik izraelskih sil iz Gaze in "oblikovanje odbora neodvisnih Palestincev" za upravljanje z enklavo, ki bi začel delovati takoj, poročajo tuje tiskovne agencije.

Izjava sledi Trumpovemu "zadnjemu opozorilu" gibanju in grožnji s posledicami, če ta na sprejme sporazuma o izpustitvi talcev, ki so jih palestinske oborožene skupine ugrabile v napadu na Izrael oktobra 2023.

Od 251 ugrabljenih talcev naj bi jih bilo v ujetništvu še vedno 47. Po navedbah izraelske vojske jih je 25 med njimi že mrtvih.