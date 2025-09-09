»Če bi vlado vodil Janez Janša, bi bilo v Sloveniji podobno kot v ZDA«

IZJAVA DNEVA

"Vse koalicijske stranke smo naznanile, da želimo ponoviti mandat. Kljub razlikam in občasnim nesoglasjem dobro sodelujemo. Naredili pa smo seveda tudi kakšno napako, iz katere smo se marsikaj naučili. Smo pa vendarle tri različne stranke, vsaka s svojim programom. V Levici na primer nasprotujemo oboroževanju in zvezi Nato. Na tem področju se ne strinjamo s politiko drugih koalicijskih strank, a že ob vstopu v vlado smo vedeli, da niti Svoboda niti SD ne podpirata izstopa Slovenije iz Nata. To ni problem, temveč kaže na demokratičnost naše vlade."

"Nihče od nas si ne želi vrnitve skrajne desničarske vlade in načinov delovanja, ki so značilni za nekatere tuje države. Ciljam predvsem na predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je velik zgled za SDS. Njegov drugi mandat je na področju socialnih pravic, represije, zunanje politike zelo zaostren. Če bi vlado vodil Janez Janša, bi bilo v Sloveniji podobno. V njegovi stranki so že napovedali, katere naše ukrepe bi ob prevzemu oblasti dobesedno izbrisali. Dvomim tudi, da bi nadaljevali stanovanjsko politiko za mlade in dolgotrajno oskrbo, saj tudi do sedaj niso naredili nič, ko so imeli možnost. V Levici smo razvojno usmerjeni in želimo svoje delo za krepitev demokratične in solidarne družbe nadaljevati."

(Asta Vrečko, koordinatorica Levice in ministrica za kulturo, o tem, da si koalicijske stranke želijo drugi mandat; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)