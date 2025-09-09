»To je prvič, da je bila lakota razglašena na Bližnjem vzhodu«

IZJAVA DNEVA

"Ni besed, ki bi lahko opisale stanje v Gazi. Kot veste, je pobuda Združenih narodov IPC (Integrated Food Security Phase Classification), ki predstavlja globalni standard za klasifikacijo prehranske varnosti, priznala, da je na območju Gaze lakota in da se stanje od julija poslabšuje. To je prvič, da je bila lakota razglašena na Bližnjem vzhodu, od leta 2004 je bila razglašena štirikrat, in to vedno v Afriki."

"V tem poročilu je več res zaskrbljujočih točk – prva je, da je ta lakota v celoti posledica človekovih ravnanj. Lahko bi jo preprečili, če bi nam dovolili, da bi razdelili vso humanitarno pomoč, ki jo je EU poslala tja."

(Evropska komisarka za enakost, pripravljenost in krizno upravljanje Hadja Lahbib, o lakoti v Gazi; v intervjuju za Delo)