Tudi Britanci naj bi priznali Palestino

Protest v podporo Palestini na Trgu republike v Ljubljani leta 2021

© Gašper Lešnik

Pred predvidenim priznanjem Palestine, ki ga napoveduje London, je britanski premier Keir Starmer v ponedeljek sprejel palestinskega predsednika Mahmuda Abasa, s katerim sta razpravljala o končanju trpljenja v Gazi.

Starmer je Abasa sprejel v okviru njegovega tridnevnega obiska v Združenem kraljestvu, potem ko je britanski premier julija napovedal, da bo država septembra priznala Palestino, če Izrael ne bo sprejel ukrepov za končanje humanitarne krize v Gazi in se zavezal dolgoročnemu miru.

Ponedeljkovo srečanje so sicer na Downing Streetu uvrstili v "prizadevanja za dosego politične rešitve konfliktu v Gazi". Voditelja sta poudarila potrebo po nujni rešitvi trpljenja in lakote v Gazi, pa tudi izpustitev talcev. Kot nujno sta izpostavila še dolgoročno rešitev, obenem pa se strinjala, da v prihodnjem vodstvu Palestine ne bo nikakršne vloge za islamistično gibanje Hamas.

Abas je v ponedeljek pozdravil britansko napoved priznanja Palestine, ki naj bi se zgodila še pred zasedanjem Generalne skupščine ZN, ko priznanje napoveduje še več drugih držav, vključno s Francijo. Abasu je sicer ameriško zunanje ministrstvo minuli mesec onemogočilo udeležbo na zasedanju v New Yorku.

Na obisk bo danes v London prispel tudi izraelski predsednik Jicak Hercog, ki naj bi želel s tem izraziti solidarnost z judovsko skupnostjo ob soočanju z antisemitizmom, ni pa jasno, ali ga bo sprejel tudi Starmer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odnosi med Združenim kraljestvom in Izraelom so zaradi dogajanja v Gazi vse bolj napeti. London je začasno ustavil trgovinska pogajanja in v določeni meri izvoz orožja. Predstavnikov izraelske vlade ni niti med povabljenimi na velik vojaški sejem, ki se danes odpira na Otoku. Bo pa na njem sodelovalo več deset izraelskih obrambnih podjetij.

Britanska vlada sicer zaenkrat v izraelskem ravnanju v Gazi ne prepoznava genocida. David Lammy, ki je bil do pred nekaj dnevi še zunanji minister, zdaj pa vodi ministrstvo za pravosodje, je v odgovoru na vprašanje vodje mednarodnega razvojnega odbora britanskega parlamenta zapisal, da je za kaznivo dejanje genocida potreben namen uničenja narodne, etnične, rasne ali verske skupine, bodisi delno ali v celoti.

"Vlada ni prišla do sklepa, da Izrael ravna s tem namenom," je zapisal v pismu, ki ga danes povzemajo britanski mediji. Ob tem je sicer dodal, da sta visoko število žrtev in uničenje v Gazi grozljiva, Izrael pa da mora storiti več za omilitev trpljenja.

