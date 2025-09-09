Podelili lutkarske nagrade

Zlato žirafo za najboljšo nagrado po izboru občinstva na 36. Poletnem lutkovnem pristanu, ki se je minuli konec tedna zaključil v Mariboru, je prejela predstava Pepelka v režiji kolektiva pod vodstvom Elene Volpi. Letošnji festival je obiskalo več kot 3000 obiskovalcev, so sporočili iz Lutkovnega gledališča Maribor (LGM).

Na ogled je bilo 19 predstav. "Letošnji program je sestavljala kakovostna lutkovna produkcija iz Slovenije, dopolnjena s predstavami iz Kanade, Mehike, Češke, Italije in Slovaške. Festivalske predstave, zelo raznolike v tematiki, lutkovni tehnologiji in pristopih, so nagovarjale različne starostne skupine, najmlajše, mladostnike in odrasle," sporočajo iz LGM.

Otroška žirija je kot vsako leto ocenjevala predstave z zlatimi zvezdicami in izbrala najboljšo predstavo festivala. Vseh pet zlatih zvezdic vseh otroških ocenjevalcev in s tem nagrado zlata žirafa je prejela predstava Pepelka, ki je nastala v koprodukciji gledališke skupine Miza in scena in MCLU Koper iz Slovenije ter gledališča DRAK s Češke. Igrata Johana Vavrinova in Elena Volpi.

V spremljevalnem programu festivala so potekale ustvarjalne delavnice in celotedenska delavnica Žoga, ki je hotela biti luna pod mentorstvom Monike Pocrnjić. Na programu so bili še zvočni sprehodi, svetlobna postavitev in razstava.

Kot vsako leto so se organizatorji iz Lutkovnega gledališča Maribor povezali z drugimi akterji v mestu, z Umetnostno galerijo Maribor, Art kampom, Narodnim domom, Mariborskim otokom, festival pa se že nekaj let tradicionalno zlije v Festival Platforma. V preseku dveh festivalov je bila zadnji dan uprizorjena predstava Mikrosvetovi, zadnji konec tedna pa tudi premiera zvočnega sprehoda Glasen neslišen svet, ki je nastala v koprodukciji z društvom Nagib.