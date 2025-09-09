Zakaj je demokracija danes v krizi

IZJAVA DNEVA

"Zaupanja državljanov v demokracijo ni brez etičnosti in odgovornosti politike, ki se v svojem delovanju sklicuje na demokratične vrednote. Dvoličnost, brezbrižnost in nemoč, ki jih velik del zahodne politike izkazuje do dogajanja v Gazi, podaljšujejo trpljenje in umiranje Palestincev, obenem pa spodkopavajo zaupanje in podporo demokraciji."

"Demokracija danes ni v krizi samo zato, ker jo njeni sovražniki vojaško ogrožajo od zunaj, ampak tudi in predvsem zato, ker smo z nedoslednostjo, neučinkovitostjo in dvoličnostjo politike, ki ima sicer polna usta demokratičnih vrednot, ustvarili idealne možnosti za razraščanje nezadovoljstva, strahu, jeze in delitev, ki jih nedemokratične sile od znotraj in od zunaj spretno podpihujejo in izkoriščajo za rušenje demokratične družbe in njenih institucij v Evropi."

(Pravnik in kolumnist Matjaž Gruden o zaupanju državljanov v demokracijo; v kolumni za Večer)