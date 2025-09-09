Izrael hvali Hrvaško in kritizira države, ki so priznale Palestino

Izraelski zunanji minister Gideon Saar na obisku v Zagrebu

Izraelski zunanji minister Gideon Saar je danes v Zagrebu pohvalil Hrvaško za njeno stališče do reševanja krize na Bližnjem vzhodu. Hkrati je kritiziral države, ki so priznale ali napovedale priznanje palestinske države. Obisk Saara, ki se je srečal s hrvaškim premierjem in zunanjim ministrom, so spremljali tudi protesti.

"Menim, da je za dosego miru zelo pomembno nadaljevati po poti držav, kot so Nemčija, Italija in Hrvaška, ki razumejo, da se bo mir dosegel v dvostranskem kontekstu in ne z odločitvami v Parizu ali Madridu," je danes po srečanju s hrvaškim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom izjavil Saar.

Izraelski zunanji minister je prepričan, da se stvari na Bližnjem vzhodu lahko izboljšajo le z dialogom. "Če vas vodi propaganda Hamasa, kot se je zgodilo španski vladi, povzročate le škodo in destabilizacijo na Bližnjem vzhodu," je dejal. Pri tem je poudaril, da se "vsiljevanje končnega izida izraelsko-palestinskega konflikta" mimo njih "ne bo zgodilo".

"Menim, da je za dosego miru zelo pomembno nadaljevati po poti držav, kot so Nemčija, Italija in Hrvaška, ki razumejo, da se bo mir dosegel v dvostranskem kontekstu in ne z odločitvami v Parizu ali Madridu."



Gideon Saar,

izraelski zunanji minister

Francija namerava po napovedih na Generalni skupščini Združenih narodov priznati Palestino. Španija je to storila maja lani, poleg nekaterih drugih držav znotraj EU pa je skupaj s Slovenijo tudi med najglasnejšimi kritičarkami izraelske agresije v Gazi. Slovenija je palestinsko državo priznala junija lani.

Hrvaška vlada doslej ni napovedovala priznanja Palestine, čeprav jo je k temu pozval tudi predsednik države Zoran Milanović. Vlada zagovarja rešitev dveh držav, vendar kot rezultat dogovora, dialoga in mirovnega procesa, kar je danes ponovil tudi Grlić Radman.

Države, kot sta Hrvaška in Nemčija, imajo po besedah Saara "pravičen in uravnotežen pristop", Izrael pa posluša svoje prijatelje ter upošteva njihova opozorila in ukrepa, "seveda v skladu s svojimi interesi".

"Vojni zločinec Saar ni dobrodošel, naslednja postaja Haag."



Napis na transparentu protestnikov

Z izraelskim zunanjim ministrom se je danes srečal tudi premier Andrej Plenković. Poudaril je, da je glavna prednostna naloga čimprejšnja prekinitev ognja in zaščita civilistov, so sporočili iz vlade.

Njuno srečanje je spremljal propalestinski protest pred sedežem vlade. Nosili so transparent, na katerem je pisalo "vojni zločinec Saar ni dobrodošel, naslednja postaja Haag", in med drugim vzklikali, da Plenković podpira genocid.

Iz levo-zelene opozicijske stranke Zmoremo!, tretje največje na Hrvaškem, pa so danes sporočili, da jih obiski izraelskih ministrov in njihovi pritiski ne bodo ustavili. Dodali so, da bodo naslednji teden na dnevni red sabora znova uvrstili predloga o priznanju Palestine ter prepovedi dobav orožja Izraelu.

w16V64-f6ic