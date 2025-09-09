»Vučićeve kritične izjave na račun EU ni nekaj, kar bi pričakovali od države kandidatke za članstvo«

Evropska komisarka za širitev Marta Kos je bila v razpravi Evropskega parlamenta o protestih v Srbiji kritična do udeležbe srbskega predsednika Aleksandra Vučića na nedavni vojaški paradi na Kitajskem in njegovih žaljivk na račun evroposlancev

Evropska komisarka za širitev Marta Kos je bila v današnji razpravi Evropskega parlamenta o protestih v Srbiji kritična do udeležbe srbskega predsednika Aleksandra Vučića na nedavni vojaški paradi na Kitajskem in njegovih žaljivk na račun evroposlancev iz vrst Zelenih. Pozvala je tudi k umiritvi napetosti v Srbiji, kjer se nadaljujejo protesti.

Kot je povedala na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu, bo storila vse, da bi Srbija napredovala na njeni poti v EU. Vendar pa bo moral Beograd za to narediti konkretne korake na področju demokratičnih načel in reform, je poudarila.

"Sodelovanje predsednika Vučića na vojaških paradah v Moskvi in Pekingu ter kritične izjave na račun EU in članov Evropskega parlamenta - nazadnje predstavnikov delegacije Evropske zelene stranke - ni nekaj, kar bi pričakovali od države kandidatke za članstvo," je povedala komisarka.

Srbski predsednik se je maja udeležil vojaške parade v ruski prestolnici ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni, prejšnji teden pa še parade v Pekingu, s katero so prav tako obeležili konec druge svetovne vojne.

Minuli konec tedna pa je dva evroposlanca politične skupine Zelenih, ki sta se udeležila protivladnih protestov v Novem Sadu, označil za drhal.

Kos je sicer spričo protestov, ki v Srbiji potekajo že vse od smrtonosnega zrušenja nadstreška na novosadski železniški postaji novembra lani, pozvala k umiritvi napetosti v državi.

"Pričakujemo, da bo policija ravnala sorazmerno in v skladu s temeljnimi pravicami. Obsojamo vsa dejanja sovraštva, vandalizma in nasilja," je povedala. Po njenih besedah se je treba izogniti tudi kakršnemukoli nasilju, uperjenemu proti predstavnikom oblasti in njihovim družinam.

Prav tako je treba zagotoviti neodvisno pravosodje ter svobodo medijev, je še povedala. V sklepnem nagovoru ob koncu razprave pa je med drugim poudarila, da se mora nasilje nad protestniki končati.

Evroposlanci so o protestih v Srbiji razpravljali, potem ko je v zadnjih mesecih večkrat izbruhnilo nasilje med protestniki in policijo. Bili so kritični do eskalacije nasilja nad protestniki, zatiranja novinarjev in neizvajanja reform, nujnih za članstvo Srbije v EU.

Skrajno desni poslanci so po drugi strani Evropi očitali vmešavanje v srbske notranje zadeve in s tem povzročanje kaosa v Srbiji.

V razpravi je bilo več poslancev kritičnih do Evropske komisije, ker da popušča Vučiću. "Bruselj ne sme dajati Vučiću korenčka, da bi on delil udarce državljanom" je dejal Tonino Picula (S&D).

Tudi Vladimir Prebilič (Zeleni), ki se je ob robu plenarnega zasedanja danes sešel s predstavniki srbske opozicije, je menil, da mora Evropska ljudska stranka (EPP) prenehati opravičevati Vučića. "Vsakič, ko njegove napake ignorirajo, študenti in državljani plačajo ceno," je dejal. Po njegovem bi moralo biti sporočilo Evrope, da stoji ob strani srbskemu ljudstvu in ne režimu.

Irena Joveva (Renew/Svoboda) je bila kritična do Evropske komisije in držav članic, ki da "mižijo" in ne ukrepajo proti nasilju nad protestniki v Srbiji. Poudarila je, da protestniki vztrajajo, a izgubljajo zaupanje v EU. "Mi pa s tem izgubljamo tiste, ki v Srbiji sploh še verjamejo v EU," je dodala.

"Demokrata od avtokrata ločiš po tem, kako ravna s protestniki," je dejal Matej Tonin (NSi/EPP). Povedal je še, da ga v zadnjem času skrbi nervoza Vučića, ki je med drugim nedavno obtožil Slovenijo in Hrvaško paktiranja proti Srbiji. Evropski parlament pa mora po njegovem mnenju jasno sporočiti protestnikom, da je na njihovi strani.

Matjaž Nemec (S&D/SD) je protestnikom v Srbiji sporočil, da dajejo upanje in moč vsem, ki verjamejo v demokratične institucije, svobodo, pravno državo in mir. "Trdno stopimo na stran ljudi, ki si želijo svobodnih volitev in boljše, evropske prihodnosti," je pozval Evropo.

Sebastian Everding (Levica) se je zavzel za sankcije proti tistim, ki zatirajo demokracijo. "Spiralo nasilja v Srbiji je treba prekiniti," je še dejal.

Thierry Mariani iz skrajno desnih Domoljubov za Evropo je medtem zagovarjal ravnanje Vučića in poudaril, da je bil demokratično izvoljen. Dejal je še, da se Evropa ne bi smela vmešavati v srbske zadeve, saj s tem le destabilizira državo.

"Srbiji grozi, da bo postala druga Ukrajina," pa je izpostavil Tomasz Froelich iz skrajno desne skupine Evropa suverenih narodov (ESN). Dejal je še, da se nekateri iz Evrope vmešavajo v notranjepolitične zadeve Srbije, ker se povezuje z Rusijo in Kitajsko. "Končajte s psevdoimperializmom" je sporočil Evropi.