Zelenski / »Šibek odziv bo Putina še bolj sprovociral in ruske rakete bodo letele še dlje v Evropo«

Ukrajinski predsednik opozarja na »izredno nevaren precedens za Evropo«

Ruski droni, ki so jih danes zaznali in nekatere sestrelili v poljskem zračnem prostoru, so izredno nevaren precedens za Evropo, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Po njegovih besedah je proti ukrajinski sosedi poletelo najmanj osem dronov šahed. Da so bili ruski, je potrdil tudi poljski premier Donald Tusk.

"To je izredno nevaren precedens za Evropo. Ali bo prišlo do nadaljnjih korakov, je odvisno izključno od usklajenosti in moči odziva," je na omrežju X zapisal Zelenski.

Vnovič je pozval h krepitvi pritiska na Rusijo, rekoč da je za to poleg sankcij potrebna tudi zadostna količina orožja. "Rusi morajo občutiti posledice. Rusija mora občutiti, da vojne ni mogoče razširiti in da jo bo treba končati," je poudaril.

"Putin še naprej stopnjuje, širi svojo vojno in preizkuša Zahod."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

Po oceni ukrajinskega zunanjega ministra Andrija Sibihe ruski predsednik Vladimir Putin s tovrstnimi dejanji preizkuša Zahod. "Putin še naprej stopnjuje, širi svojo vojno in preizkuša Zahod," je zapisal na omrežju X, rekoč da se s tem občutek, da za svoje ravnanje ne bo kaznovan, pri Putinu le krepi.

"Šibek odziv bo Rusijo še bolj sprovociral - in potem bodo ruske rakete in droni leteli še dlje v Evropo," je opozoril.

Za veliko provokacijo je incident označil tudi predsednik poljske vlade Donald Tusk. Ob tem je potrdil, da je šlo za ruske drone, poročajo tuje tiskovne agencije.

Poljska vojska je medtem sporočila, da so njena letala in letala zavezniških sil končala operacijo prestrezanja dronov, a da se iskanje lokacij, kamor naj bi nekateri padli, nadaljuje. Vnovič so vzpostavili tudi delovanje štirih letališč, na katerih so zaradi dronov začasno ustavili promet.