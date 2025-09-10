Lani je zaradi samomora v Sloveniji umrlo 363 ljudi

Svetovni dan preprečevanja samomora v luči pomena odprtega pogovora

Svetovni dan preprečevanja samomora, ki ga zaznamujemo danes, že drugo leto poteka pod geslom Spreminjajmo razumevanje samomora. Geslo izpostavlja pomen zmanjševanja stigme ter spodbujanja iskrenih in odprtih pogovorov. Lani je zaradi samomora v Sloveniji umrlo 363 ljudi, vendar pa Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) beleži trend upadanja.

Vodja programskega odbora za preprečevanje samomora Saška Roškar je na novinarski konferenci NIJZ prejšnji teden povedala, da je v letu 2024 v Sloveniji zaradi samomora umrlo 275 moških in 88 žensk. V zadnjem desetletju je odbor zabeležil nihanja, vendar je splošno opazen trend upadanja.

Predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornici - Zvezi) Simona Podgrajšek je na konferenci povedala, da je samomor med drugim družben in zdravstven problem, zato je preprečevanje samomora naloga cele družbe. Najranljivejša skupina ostajajo moški, starejši od 50 let, opozarjajo na Zbornici - Zvezi.

"Vsako leto je ta dan posebna priložnost za ozaveščanje širše javnosti o problemu samomorilnega vedenja. Vendar naj bo ta dan hkrati opomnik za vseh preostalih 364 dni v letu, da lahko medsebojno pomagamo. Najlažje tako, da začnemo pogovor z drugimi."



Vita Poštuvan,

Slovenski center za raziskovanje samomora

Cilj letošnjega gesla Spreminjajmo razumevanje samomora je spreminjanje dojemanja samomora. V sekciji medicinskih sester si želijo, da pride do premika od kulture molka in nerazumevanja h kulturi odprtosti, razumevanja in podpore. "Geslo izpostavlja pomen zmanjševanja stigme ter spodbujanja iskrenih in odprtih pogovorov kot ključnega pristopa k preprečevanju samomorov," so pojasnili v sekciji. Ob tem opozarjajo še, da je samomor mogoče preprečiti prav z odprtim pogovorom.

Enako poudarjajo tudi v Slovenskem centru za raziskovanje samomora. "Vsako leto je ta dan posebna priložnost za ozaveščanje širše javnosti o problemu samomorilnega vedenja. Vendar naj bo ta dan hkrati opomnik za vseh preostalih 364 dni v letu, da lahko medsebojno pomagamo. Najlažje tako, da začnemo pogovor z drugimi," je povedala predstavnica centra Vita Poštuvan.

Letošnjemu geslu prikimava tudi društvo Srebrna nit, kjer menijo, da je odkrit pogovor o duševnih težavah lahko učinkovito sredstvo za zmanjšanje nadaljnjih stisk. "Zmanjšamo lahko tudi stiske, ki jih nenadna izguba povzroča bližnjim. Te so lahko trajne, hude in vir novih tragičnih ravnanj," so zapisali ob svetovnem dnevu.

Mednarodna zveza za preprečevanje samomora ter Zbornica - Zveza ljudi pozivata, naj danes ob 20. uri v znak podpore preprečevanju samomora in spomina umrlim zaradi samomora ter kot znak upanja za njihove svojce na svojem oknu prižgejo svečko.