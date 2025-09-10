»Katar ima pravico do odziva na izraelski napad«

Katar bo kljub izraelskemu napadu na pripadnike Hamasa v Dohi še naprej posredoval v pogajanjih med Izraelom in palestinskim gibanjem, je sporočil premier Mohamed bin Abdulrahman al Tani. Po njegovih besedah si Katar sicer pridržuje pravico do odziva na napad, zaradi katerega se bo danes sestal tudi Varnostni svet ZN.

"Nič nas ne bo odvrnilo od nadaljevanja te (posredniške) vloge za različne zadeve v naši regiji," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal al Tani.

Dodal je, da si Katar pridržuje pravico do odgovora na napad, v katerem je bilo ubitih šest ljudi, med njimi sin glavnega pogajalca Hamasa Halila al Haje.

Napad je naletel na obsodbe v mednarodni skupnosti, na čelu z Združenimi narodi in številnimi muslimanskimi državami. Obsodili so ga tudi v Londonu, Parizu in Berlinu. Da gre za napad na suverenost in ozemeljsko celovitost Katarja, pa so menili na slovenskem zunanjem ministrstvu.

Danes so dejanje obsodili še v Bruslju, kjer so ga označili za kršitev mednarodnega prava in ozemeljske celovitosti Katarja ter grožnjo regionalni stabilnosti. "Izražamo polno solidarnost z oblastmi in prebivalci Katarja, strateškega partnerja EU," so sporočili in ocenili, da eskalacija vojne v Gazi ni v interesu nikogar.

Bela hiša je kmalu po napadu sporočila, da jih je Izrael o njem obvestil vnaprej, izraelski mediji pa so poročali, da je predsednik Donald Trump zanj prižgal zeleno luč. Pozneje je Trump na svojem omrežju Truth Social zapisal, da se je za napad odločil izraelski premier Benjamin Netanjahu in da sam ni navdušen nad situacijo.

Netanjahu je sicer že pred tem zatrdil, da je šlo za "popolnoma neodvisno" izraelsko operacijo.

Spričo napada se bo danes na izrednem zasedanju sestal Varnostni svet ZN, so za nemško tiskovno agencijo dpa potrdili diplomatski viri. Zahtevale naj bi ga Alžirija in več drugih članic.

