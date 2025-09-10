Ursula von der Leyen / »Ustavili bomo dvostransko podporo Izraelu. Ustavili bomo vsa plačila.«

V govoru o stanju EU v Evropskem parlamentu v Strasbourgu je dejala, da bo komisija predlagala tudi začasno prekinitev trgovinskega dela pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom

Evropska komisija bo spričo dogajanja v Gazi in na Zahodnem bregu začasno ustavila dvostransko podporo Izraelu, je danes napovedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. V govoru o stanju EU v Evropskem parlamentu v Strasbourgu je dejala, da bo komisija predlagala tudi začasno prekinitev trgovinskega dela pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom.

"Ustavili bomo dvostransko podporo Izraelu. Ustavili bomo vsa plačila, pri čemer to ne bo vplivalo na naše sodelovanje z izraelsko civilno družbo," je povedala von der Leyen.

Poleg tega bo komisija predlagala začasno prekinitev trgovinskega dela pridružitvenega sporazuma EU-Izrael ter sankcije proti skrajnim izraelskim ministrom in nasilnim naseljencem.

Von der Leyen se zaveda, da bo težko doseči večino in da se bodo ukrepi nekaterim zdeli preveč, drugim pa premalo drastični. "Vsi pa moramo prevzeti svojo odgovornost - Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija," je poudarila.

"Cilj Evrope je bil vedno isti. Resnična varnost za Izrael in varna sedanjost in prihodnost za vse Palestince."



Napovedala je še, da bo komisija prihodnji mesec ustanovila donatorsko skupino za Palestino, vključno s posebnim instrumentom za obnovo Gaze. To bo mednarodna pobuda z regionalnimi partnerji in bo temeljila na dosežkih konference v New Yorku, ki sta jo organizirali Francija in Savdska Arabija.

Ponovno je pozvala k izpustitvi vseh talcev, ki jih je med vdorom v Izrael 7. oktobra 2023 zajelo islamistično gibanje Hamas, neomejenemu dostopu humanitarne pomoči v Gazo in takojšnjemu premirju v palestinski enklavi.

Dolgoročno je po njenih besedah edini realističen mirovni načrt tisti, ki temelji na rešitvi dveh držav, ki živita druga ob drugi v miru in varnosti, z varnim Izraelom, delujočo palestinsko upravo in brez Hamasa. Evropa se je po njenih besedah vedno zavzemala za to, zdaj pa je čas, da stopi skupaj in to uresniči.

