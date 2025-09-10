»Ponoči smo bili priča najresnejšemu kršenju evropskega zračnega prostora s strani Rusije«

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je sporočila, da kaže na to, da je šlo za namerno dejanje Rusije

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je po današnjem pojavu ruskih dronov v poljskem zračnem prostoru sporočila, da kaže na to, da je šlo za namerno dejanje. Podobno menijo tudi v Kijevu. Spričo incidenta je bila kritična do Rusije tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

"Ponoči smo bili na Poljskem priča najresnejšemu kršenju evropskega zračnega prostora s strani Rusije od začetka vojne," je na omrežju X objavila Kallas.

Dodala je, da "kaže, da je bilo to namerno, ne naključno". Poljski je izrazila solidarnost in pojasnila, da je v stiku tako z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem kot poljskim zunanjim ministrom Radoslawom Sikorskim.

"Moramo povečati stroške za Moskvo, okrepiti podporo Ukrajini in vlagati v obrambo Evrope."



Kaja Kallas,

visoka zunanjepolitična predstavnica EU

Po njeni oceni se "vojna Rusije" s tem zaostruje in ne končuje. Tako kot pred njo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je tudi ona vnovič pozvala h krepitvi pritiska na Rusijo. "Moramo povečati stroške za Moskvo, okrepiti podporo Ukrajini in vlagati v obrambo Evrope," je poudarila.

Da ni šlo za slučaj, je na omrežju X zapisal tudi Zelenski, rekoč da temu pritrjuje vse več dokazov. Po njegovih besedah je Ukrajina pripravljena Poljski posredovati razpoložljive podatke v povezavi s tem in ji pomagati pri "vzpostavitvi učinkovitega sistema opozarjanja in zaščite".

Do Rusije je bila zaradi incidenta kritična tudi von der Leyen. V govoru v Evropskem parlamentu ga je označila za nepremišljeno kršitev poljskega zračnega prostora, ki da je brez primere. "Evropa je povsem solidarna s Poljsko," je dodala.

Poljski premier Donald Tusk je pred tem incident označil za veliko provokacijo. Po oceni ukrajinskega zunanjega ministra Andrija Sibihe pa ruski predsednik Vladimir Putin s tovrstnimi dejanji preizkuša Zahod.

