Uvedba starostne omejitve za družbena omrežja?

EU mora razmisliti o uvedbi starostne omejitve za dostop do družbenih omrežij, se je v današnjem nagovoru v Evropskem parlamentu zavzela predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Napovedala je tudi nov program za podporo svobodi medijev v EU.

"Močno verjamem, da so starši tisti, ki morajo vzgajati naše otroke, in ne algoritmi. Zato mora biti njihov glas slišan," je povedala von der Leyen.

Dodala je, da starši in družba otroke učijo, da do določene starosti ne smejo kaditi, piti alkohola in gledati vsebin za odrasle. Zdaj pa je po njenem mnenju čas za razmislek o tem, da bi podobno storili glede družbenih omrežij. Pri tem je za zgled postavila Avstralijo, kjer so lani sprejeli zakonodajo, ki otrokom do 16. leta prepoveduje dostop do družbenih omrežij, kot so Facebook, TikTok in Instagram.

Predsednica komisije je napovedala, da bo imenovala odbor strokovnjakov, ki ji bodo svetovali, kakšni so možni nadaljnji koraki EU na tem področju.

V svojem letnem nagovoru o stanju v uniji je opozorila tudi na težave tradicionalnih medijev v EU in s tem povezane negativne posledice za demokracijo.

"Narediti moramo več za zaščito naših medijev in neodvisnega tiska," je poudarila in napovedala oblikovanje novega evropskega programa za odpornost medijev. Kot je pojasnila, bo namenjen podpori neodvisnemu novinarstvu in medijski pismenosti. Dodatna sredstva bodo medijem namenjena tudi v okviru prihodnjega dolgoročnega proračuna EU (MFF), ki ga je komisija predlagala julija.

V MFF 2028-34 bo po besedah von der Leyen povezava med spoštovanjem vladavine prava in izplačili evropskih sredstev državam članicam še močnejša kot v trenutnem.

V nagovoru evroposlancev se je zavzela tudi za okrepitev sodelovanja med komisijo in parlamentom na podlagi v torek sklenjenega sporazuma.

"Pripravljena sem okrepiti proevropsko demokratično večino, saj je edina, ki lahko prinese rezultate za Evropejce," je poudarila spričo razmerij moči v parlamentu, kjer se njena Evropska ljudska stranka pri glasovanjih občasno poveže tudi s skrajno desnimi političnimi skupinami.

Poleg tega se je zavzela za to, da bi na določenih področjih države članice v Svetu EU namesto s soglasjem odločale s kvalificirano večino, na primer na področju zunanje politike.

Spregovorila pa je tudi o boju proti nezakonitim migracijam, pri čemer je pozvala k celovitemu izvajanju lani sprejetega evropskega pakta o migracijah in azilu. Zagotovila je, da bo EU spoštovala vse svoje mednarodne obveznosti, vendar pa o tem, kdo lahko pride v Evropo, "ne smejo odločati tihotapci ljudi, ampak Evropejci".

EU po njenih besedah potrebuje nov sistem sankcij, namenjen kaznovanju tihotapcev in trgovcev z ljudmi. "Tihotapljenje ljudi je grozen, zločinski posel in noben tihotapec v Evropi ne bi smel ostati nekaznovan," je poudarila von der Leyen.