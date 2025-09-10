Iskanje brez piškotkov ni možno

Premier Golob / »Kršitev poljskega zračnega prostora je popolnoma nesprejemljiva«

Slovenski predsednik vlade Robert Golob je poljskemu kolegu Donaldu Tusku izrazil solidarnost

Predsednik vlade dr. Robert Golob na zasedanju Evropskega sveta

Predsednik slovenske vlade Robert Golob 
Kršitev poljskega zračnega prostora je popolnoma nesprejemljiva, je v odzivu na današnji vdor domnevno ruskih dronov na Poljsko sporočil premier Robert Golob in poljskemu kolegu Donaldu Tusku izrazil solidarnost.

"Kršitev poljskega zračnega prostora je popolnoma nesprejemljiva," je na omrežju X sporočil Golob, potem ko so se ponoči nad Poljsko pojavili droni, ki jih je poljska vojska ob pomoči zaveznic prestregla.

O žrtvah in škodi poljske oblasti sprva niso poročale, pozneje pa je vlada v Varšavi potrdila, da so ostanki sestreljenega drona na vzhodu države poškodovali stanovanjsko stavbo. Doslej naj bi našli sedem dronov in ostanke izstrelka neznanega izvora.

V luči incidenta je Poljska Nato zaprosila za aktivacijo 4. člena severnoatlantske pogodbe, po katerem lahko članice zavezništva zaprosijo za nujna posvetovanja z zaveznicami, če menijo, da je ogrožena njihova varnost, ozemeljska celovitost ali politična neodvisnost.

