Premier Golob / »Kršitev poljskega zračnega prostora je popolnoma nesprejemljiva«

Slovenski predsednik vlade Robert Golob je poljskemu kolegu Donaldu Tusku izrazil solidarnost

Predsednik slovenske vlade Robert Golob

© Nebojša Tejić / STA

Kršitev poljskega zračnega prostora je popolnoma nesprejemljiva, je v odzivu na današnji vdor domnevno ruskih dronov na Poljsko sporočil premier Robert Golob in poljskemu kolegu Donaldu Tusku izrazil solidarnost.

"Kršitev poljskega zračnega prostora je popolnoma nesprejemljiva," je na omrežju X sporočil Golob, potem ko so se ponoči nad Poljsko pojavili droni, ki jih je poljska vojska ob pomoči zaveznic prestregla.

O žrtvah in škodi poljske oblasti sprva niso poročale, pozneje pa je vlada v Varšavi potrdila, da so ostanki sestreljenega drona na vzhodu države poškodovali stanovanjsko stavbo. Doslej naj bi našli sedem dronov in ostanke izstrelka neznanega izvora.

V luči incidenta je Poljska Nato zaprosila za aktivacijo 4. člena severnoatlantske pogodbe, po katerem lahko članice zavezništva zaprosijo za nujna posvetovanja z zaveznicami, če menijo, da je ogrožena njihova varnost, ozemeljska celovitost ali politična neodvisnost.