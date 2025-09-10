»Razdor je tako globok, da ga je nemogoče premostiti«

IZJAVA DNEVA

"Spominjam se razpoloženja v Bruslju po zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku jeseni 2022. To je bilo po ruski vseobsežni invaziji na Ukrajino. Takrat je Evropa ugotovila, da nima podpore tega, čemur v pomanjkanju boljšega izraza danes rečemo globalni jug, in začela izjemno dejavno politiko vzpostavljanja novih partnerstev v svetu. Dokler ni naletela na težavo Gaze. Gaza je za Evropo neke vrste kripton, preprosto tako težek primer v državah članicah. Vidimo, kaj pravi Kaja Kallas, da nima enotnosti držav članic za svoje politike, še kvalificirane večine nima. Skratka razdor je tako globok, da ga je nemogoče premostiti. Vidimo pa, da v pomanjkanju možnosti skupnega države članice vodijo svoje lastne zunanje politike, kar je njihova pravica. Ne bi pa rekla, da je politična komisija nezdružljiva s komisijo, ki deluje v skladu z mednarodnim pravom."

(Profesorica mednarodnih odnosov Sabina Lange o očitkih o dvojnih merilih pri odnosu do Ukrajine in Gaze; v intervjuju za oddajo Ob osmih na Radiu Slovenija)