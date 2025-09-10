Kaj nas že leta bega pri izjavah Putina ali Netanjahuja

IZJAVA DNEVA

"Ko Vučić podporo Evropske unije predstavi kot argument za demokratičnost Srbije, pri tem ne le zavaja, marveč tudi dobro ve, da mi vemo, da nas on zavaja. Oziroma da mi vemo, da on ve, da mi vemo, da nas on zavaja. Zakaj nam potem Vučić govori nekaj, za kar ve, da se zdi nam idiotizem, se sprašujete. A to ni vprašanje, ki si ga moramo zastaviti. Vprašanje pri populizmu ni, zakaj idiotizmi, temveč komu idiotizmi."

"Kar nas že leta bega pri izjavah Vladimirja Putina ali Benjamina Netanjahuja, je prav to, da vztrajno ponavljata stvari, za katere mi vemo, da onadva vesta, da se nam zdijo idiotske, ali pa jim vsaj ne verjamemo. Pri čemer mi vztrajno ponavljamo isto napako, ko namesto iz jezika populizma njune izjave prevajamo iz jezika diplomacije. Pri obeh jezikih je dobesedni prevod lahko enako problematičen, a če je pri diplomaciji nujno med vrsticami iskati namige in skrita sporočila ter vljudnostne in poetične fraze skoraj brez izjeme prevajati v kritike in grožnje, je pri populizmu prevod zapleten zato, ker ni vselej jasno, komu kdo govori in s kakšnim namenom."

(Pisatelj, režiser in kolumnist Goran Vojnović o političnih izjavah Vučića, Putina in Netanjahuja; v kolumni za Dnevnikov Objektiv)