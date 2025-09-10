Ameriška vlada briše zgodovino suženjstva

V parkih in na spomenikih bodo odstranjena zgodovinska dejstva

Ameriška zvezna služba za nacionalne parke in spomenike je morala do 18. julija identificirati t. i. neprimerne oznake in drugo gradivo, do prihodnjega tedna pa ima čas, da jih odstrani, poročajo ameriški mediji. Med drugim gre za zgodovinska dejstva, ki govorijo o preteklosti suženjstva v ZDA, poroča televizija ABC.

Služba za parke deluje v okvirju ministrstva za notranje zadeve, ki je izdalo direktivo za odstranitev domnevno neprimernih oznak.

Ministrstvo je ob tem k sodelovanju pri iskanju domnevnih spornih vsebin pozvalo tudi širšo javnost in sporočilo, da bodo "upoštevali povratne informacije".

"Če se pretvarjamo, da se slabe stvari nikoli niso zgodile, zaradi tega ne bodo kar izginile," pa je za ameriški časnik New York Times dejal direktor Nacionalne zveze za ohranjanje narodnih parkov Alan Spears.

Uslužbenci službe za nacionalne parke in spomenike so kot sporne med drugim označili omembe misijonarjev, ki so skušali uničiti jezik in kulturo domorodcev Aljaske.

V Severni Karolini so za izbris predvideli zapis v nacionalnem parku Cape Hatteras, ki govori o dvigovanju morske gladine zaradi podnebnih sprememb. V Južni Karolini so kot predvidene za izločitev iz nacionalnega parka označili knjige spominov temnopoltih sužnjev, v nacionalnem parku oz. Muzeju neodvisnosti v Philadelphii pa opise bičanj, ugrabitev, posilstev, linčanj in teroriziranja sužnjev.