Poroka! / Hvala bogu, da je zadeva mimo!

Poroke javnih osebnosti so nelagodje same po sebi, sploh če bodoča poročenca sporočita, da bo poroka potekala v krogu družine in prijateljev. Vsaka fotografija in vsaka informacija, ki nato pride v javnost, je posledica tega, da kdo tega pravila ni spoštoval – kar seveda avtomatično pušča madeže na dogodku, ki naj bi bil lep in intimen. Ampak ob poroki Tine Gaber Golob in Roberta Goloba smo vnaprej vedeli tole: da bo vprašanje le, kako globoko narobe bo šlo, ne pa, ali bo videti dobro ali slabo. Zdaj smo že tako navajeni komunikacijskih zdrsov premierskega para, da se raje kar vnaprej držimo za glavo!

Prispevek o poroki v Dnevniku; desno je fotografija, ki jo je objavil sam Golob.

© TV Slovenija

Poroke javnih osebnosti so nelagodje same po sebi, sploh če bodoča poročenca sporočita, da bo poroka potekala v krogu družine in prijateljev. Vsaka fotografija in vsaka informacija, ki nato pride v javnost, je posledica tega, da kdo tega pravila ni spoštoval – kar seveda avtomatično pušča madeže na dogodku, ki naj bi bil lep in intimen. Ampak ob poroki Tine Gaber Golob in Roberta Goloba smo vnaprej vedeli tole: da bo vprašanje le, kako globoko narobe bo šlo, ne pa, ali bo videti dobro ali slabo. Zdaj smo že tako navajeni komunikacijskih zdrsov premierskega para, da se raje kar vnaprej držimo za glavo!

In že začelo se je v njunem slogu. Objavila sta, da bo poroka v krogu družine in prijateljev, a kaj, ko ju je (v Strunjanu!) poročil ljubljanski župan Zoran Janković, ki je sicer to nekaj tednov pred poroko obelodanil na mestni tiskovni konferenci (!). A ne samo to – poročila sta se v javnem objektu, v protokolarni vili Tartini, v katero sicer lahko vstopi vsak, čisto vsak – če ima pač vsaj 12.000 evrov za najkrajši časovni najem vile. Ampak mladoporočenca sta rekla, da pričakujeta pravico do zasebnosti – nato pa še pred poroko začela na Instagramu in TikToku objavljati fotografije vremena, vedut vile in kakšnega sončnega zahoda. Je to torej javni ali zasebni dogodek? Mar premier in njegova danes že žena še vedno ne vesta, da ni dovolj, da le napoveš, da bo dogodek zasebne narave, ampak da se morata tega, ko gre za javne osebnosti, nato držati obe strani? Da pač to ni arbitrarna zadeva? In potem je prišel dan poroke, seveda so mediji prišli s kamerami pogledat, kdo točno bo prišel na poroko. Ne samo to – javno je bilo, da so tam ob vednosti poročencev. Tako smo še manj razumeli, kje naj bi bila torej na tej poroki postavljena meja med zasebnostjo in javnostjo.

Za trenutek smo pomislili, da so mediji tisti, ki so prekršili prošnjo mladoporočencev, ker so prišli na parkirišče pred vilo Tartini. A kaj, ko se jim je premier Golob s kanapeji in kozarcem penine prišel zahvalit, ker so tam. Kje je torej določena ta meja med javnim in zasebnim? V čem je namen tega, da na eni strani hočeš medije, na drugi strani jih nočeš, a hkrati naročiš kozarce in kanapeje za novinarje; sta torej bodoča zakonca hotela več zasebnosti ali več pozornosti?

In to se je videlo tudi pri poročanju – RTV Slovenija, POP TV in Kanala A. V vseh prispevkih se je čutilo neko nelagodje, ko ne veš, ali so te prinesli okoli ali pa delaš prav, vse pa je videti zgolj bizarno in čudno. Dogodek, čeprav z vidnim in slišnim cmokom v grlu, pa so mediji izpeljali profesionalno.

A kaj, ko je že v nedeljo začela Tina Gaber Golob objavljati svoje fotografije in filmčke s poroke. In smo se lahko samo še vprašali: kako jima je uspelo iz dogodka, ki je vedno videti dobro, narediti nekaj, kar zbuja toliko nelagodja v javnosti in pri profesionalnih novinarjih, ker akterja ne razumeta pravil igre?