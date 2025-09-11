Izrael izgnal Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO)

A kljub temu WHO in njeni partnerji ostajajo v mestu Gaza

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes sporočila, da bo skupaj s partnerskimi skupinami ostala v mestu Gaza kljub ukazu izraelske vojske o takojšnji evakuaciji pred načrtovano ofenzivo za popolno zasedbo tega največjega mesta v palestinski enklavi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je v objavi na omrežju X civilistom v Gazi sporočil, da "WHO in njeni partnerji ostajajo v mestu Gaza".

Izrazil je zgroženost WHO nad zadnjim ukazom izraelske vojske o evakuaciji, v katerem je zahtevala, da se milijon prebivalcev iz Gaze preseli v tako imenovano "humanitarno območje" na jugu enklave, ki ga je določil Izrael.

Izpostavil je, da to ni izvedljivo, saj na tem območju nimajo prostora in zmogljivosti za oskrbo niti tistih ljudi, ki so že tam. Opozori je tudi, da je polovica še delujočih bolnišnic v palestinski enklavi v mestu Gaza in da si že tako okrnjen zdravstveni sistem ne more privoščiti izgube dodatnih bolnišnic.

"To katastrofo je povzročil človek in zanjo smo vsi odgovorni."



Tedros Adhanom Ghebreyesus,

generalni direktor WHO

Mednarodno skupnost je pozval k ukrepanju, med drugim s takojšnjim premirjem, izpustitvijo talcev in arbitrarno pridržanih ter zagotovitvijo zaščite zdravstvene oskrbe, humanitarnih delavcev in civilistov v palestinski enklavi. "To katastrofo je povzročil človek in zanjo smo vsi odgovorni," je izpostavil.

Po okrepitvi napadov na mesto Gaza je izraelska vojska v torek prvič odredila evakuacijo celotnega mesta, potem ko jo je pred tem ukazala samo za določena območja. Mesto Gaza je sicer najgosteje naseljeno območje v palestinski enklavi, v katerem živi okoli milijon prebivalcev. Okoli 100.000 jih je že zapustilo mesto.

Vojska je ob tem opozorila, da bo v boju proti palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas na območju mesta Gaza začela izvajati operacije z veliko silo. Prebivalce Gaze je pozvala, naj se odpravijo proti območju Al Mavasi na jugu enklave, ki ga je Izrael označil za "humanitarno območje".

K odhodu iz Gaze je prebivalce v ponedeljek pozval že izraelski premier Benjamin Netanjahu. Ob tem je obljubil okrepitev napadov, potem ko sta v ponedeljek zjutraj na severu Jeruzalema dva Palestinca na avtobusni postaji ubila najmanj šest ljudi.