Slovenski distributerji izraelske propagande

Podjetje Teads, v katerem je v Sloveniji zaposlenih 120 ljudi, prejema milijone od izraelske vlade

Izsek iz enega izmed propagandnih videov, ki spletno občestvo prepričujejo, da v Gazi ni lakote.

Teads je oglaševalsko podjetje iz Francije, ki se ukvarja z distribucijo oglasov na spletu in s kontekstualnim oglaševanjem. »Kontekstualno oglaševanje pomeni, da se oglas ujema z vsebino spletne strani. Če bereš o kolesih, se ti zraven besedila o kolesih kažejo oglasi za kolesa,« pojasnjuje Domen Savič, direktor zavoda Državljan D.

Podjetje Teads je od februarja letos del izraelskega podjetja Outbrain, ki je pred nekaj leti kupilo tudi slovensko podjetje Zemanta. Ori Lahav in Jaron Galaj, soustanovitelja podjetja Outbrain, sta služila v izraelski mornarici, zdaj pa sta blizu Netanjahujevemu režimu, podpirata ga osebno in s poslovnimi odločitvami. Predanost režimu se je podjetju pred kratkim obrestovala, od vlade je prejelo 4,2 milijona dolarjev za oglaševalsko kampanjo, kakršno v hebrejščini imenujejo hasbara, kar pomeni mešanico odnosov z javnostjo in propagande.

Teads, ki je med drugim finalist za naziv najboljšega zaposlovalca po izbiri projekta Zlata nit in je v njem v Sloveniji zaposlenih 120 ljudi, je vključen v to pogodbo. V podjetju razvijajo »ključne oglaševalske pristope, ki so uporabljeni na svetovni ravni«, in »nekatere od najbolj tehnološko zahtevnih pristopov«. Te tehnologije in »pristope« bodo zdaj uporabljali tudi za zanikanje genocida.

»Dobili so oglaševalsko pogodbo z izraelsko vlado, na podlagi katere bodo znotraj svojega omrežja promovirali izraelski pogled na dogajanje v Izraelu in Gazi. Zakupovali bodo oglase na platformah, kjer neodvisni mediji poročajo o nečloveških razmerah v Gazi in Palestini, hkrati pa bo zraven oglas, ki ga financira Izrael oziroma izraelska vojska, trdil, da razmere niso prikazane točno in niso tako kritične,« opozarja Domen Savič.

Podjetje Teads je član Slovenskega tehnološkega foruma, ta pa v njegovih novih poslovnih projektih ne vidi težav. »Gospodarsko interesno združenje Slovenski tehnološki forum je apolitično združenje, zato se do političnih vprašanj doma in po svetu ne opredeljujemo. Namen našega obstoja in delovanja je izključno poslovni – oblikovati spodbudno in konkurenčno poslovno in podjetniško okolje v Sloveniji. Gledano širše družbeno, zagovarjamo socialno, pravično družbo in državo, pomembni so nam demokratično delovanje, visoki demokratični standardi, spoštovanje temeljnih človekovih pravic, spoštovanje vladavine prava, enakost in svoboda izražanja,« odgovarja direktorica foruma Barbara Krajnc.

Čeprav slovenska vlada in nekateri njeni predstavniki javno obsojajo genocid, Slovenija pa je priznala palestinsko državo, zasebna podjetja in združenja očitno nimajo težav pri sodelovanju s sedanjim izraelskim režimom, kar dokazuje tudi ravnanje podjetja Teads.