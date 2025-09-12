Občinstvo proti Trumpu / Avtokratu se lahko upre slehernik

Kultura v ZDA je po vrnitvi Donalda Trumpa na položaj predsednika države deležna buldožerske politike, katere namen je, uradno, odstraniti vse, kar je »woke« oziroma prebujensko, dejansko pa gre za obračun s tistimi, ki ne podpirajo predsednikove politike, podpirajo pa kulturo, vključujočo za vse ljudi ne glede na njihovo narodnost, raso, spol in druge osebne okoliščine.

Donald Trump, predsednik upravnega odbora Kennedyjevega centra za uprizoritvene umetnosti

Trump je že nekaj dni po začetku mandata podpisal odlok o odpravi vseh programov spodbujanja vključevanja in raznolikosti v Nacionalni umetnostni galeriji v Washingtonu. V drugi veliki kulturni ustanovi, Kennedyjevem centru za uprizoritvene umetnosti, pa se je dal ustoličiti za predsednika upravnega odbora, da bi s tega položaja laže promoviral »zlato dobo ameriške umetnosti in kulture«. A prav tam njegova napadalna politika že doživlja odločen protiudarec – zadalo ji ga je občinstvo.

To je dogajanje v Kennedyjevem centru pozorno spremljalo vse od februarja, ko je bila prisiljena oditi »preveč woke« direktorica Deborah Rutter. Nasledil jo je Trumpov dolgoletni zunanjepolitični svetovalec Richard Grenell, ki je kadroval naprej, nedavno je denimo odpustil programsko ekipo za ples in namesto nje zaposlil Stephena Nakagawo, kritika »radikalnih levičarskih ideologij«, ki želi »center preoblikovati v neprebujensko destinacijo zabave«. Trump je nedavno tudi napovedal, da bo decembra osebno vodil prireditev ob podelitvi nagrad Kennedyjevega centra, in dodal, da je bil skoraj v celoti vključen v izbiro nominirancev. Za nameček iz republikanskih vrst vznikajo predlogi, da bi center preimenovali v Trumpovega, operno hišo, ki je del ustanove, pa v operno hišo Melanie Trump.

Smo marsikaj od tega zadnja leta v Evropi že videli? Smo. Podobne poskuse smo doživeli na Madžarskem, Poljskem, Slovaškem in tudi v Sloveniji v času Janševih vlad. Kot bi se vsi avtokrati učili iz istega učbenika.

Zaposleni v Kennedyjevem centru so ob vsem tem upravičeno v skrbeh za strokovnost in kompetentnost ustanove. Ko si je Trump junija ogledal predstavo Nesrečniki, se je zgodil tudi že prvi večji upor, saj deseterica umetnikov pred njim ni želela nastopiti. Nespodobnemu političnemu, celo osebnemu prevzemu ustanove, ki velja za »kronski dragulj« ameriške umetnosti in kulture, pa se je zdaj uprlo še občinstvo. Zanimanje za vstopnice za jesenske predstave in koncerte je strmoglavilo. Oktobrsko gostovanje Stuttgartskega baleta v operni hiši Kennedyjevega centra bi bilo v drugačnih okoliščinah zagotovo razprodano, zdaj bo najverjetneje kar 80 odstotkov sedežev ostalo praznih. Enako velja za oktobrske gledališke predstave. S tem se bodo občutno zmanjšali tudi prihodki centra.

Prav to, poslovni neuspeh, bo Trumpa – še nedavno voditelja oddaje Vajenec, ki je neuspešnim kandidatom rad zabrusil »Odpuščen si!« – udarilo bolj od vsega drugega. A sam sebe zagotovo ne bo odpustil. »Odpustijo« ga lahko le volitve.