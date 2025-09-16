Poetični verzi Ursule von der Leyen

KOMENTAR DNEVA

"Ko sem bral govor predsednice evropske komisije, ki je objavljen tako, da si stavki ne sledijo kot v normalnem tekstu, ampak so ločeni kot v poeziji v verzih, kar naj bi, o tem sem prepričan, podčrtalo poetični diskurz, sem se počutil do pičice tako kot takrat nad Ljubljanico. Po prvih »verzih«, Evropa se bori za nedeljivo celino miru, sem preprosto prenehal brati."

"Daljni uvid v besedilo me ni niti malo omajal. »Poezija« gospe Ursule preprosto ni zame. In, kot bi rekel poljski nobelovec Czeslaw Milosz, ni treba, da je to pesem, a vsaj govorim, kar občutim."

(Komentator Ahmed Burić v kolumni za dnevnik o poeziji predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen)