Rusija / »To je ukrajinska provokacija«

Vdor ruskega drona v romunski zračni prostor

Rusko veleposlaništvo v Romuniji je sobotni vdor drona v romunski zračni prostor označilo za ukrajinsko provokacijo. Veleposlanik Vladimir Lipajev, ki ga je romunsko zunanje ministrstvo zaradi incidenta poklicalo na pogovor, je še dejal, da so očitki Romunije o odgovornosti Rusije za vdor neutemeljeni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Z ruskega veleposlaništva so v nedeljo še sporočili, da vsa dejstva kažejo, da je šlo za namerno provokacijo režima v Kijevu. Dodali so, da Bukarešta ni konkretno in prepričljivo odgovorila na vprašanja, ki jih je postavila Rusija.

Romunija je v soboto zvečer aktivirala vojaška letala, potem ko je iz sosednje Ukrajine v njen zračni prostor ob meji vstopil ruski dron, je sporočilo obrambno ministrstvo v Bukarešti. Pojasnilo je, da brezpilotnika niso sestrelili, saj je ta po posredovanju dveh lovcev F-16 že prej zapustil romunski zračni prostor.

Bukarešta je kasneje ostro obsodila "neodgovorna dejanja Rusije". Obrambno ministrstvo je poudarilo, da ta predstavljajo nov izziv za regionalno varnost in stabilnost na območju Črnega morja ter kažejo na pomanjkanje spoštovanja mednarodnega prava.

