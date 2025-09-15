Skrajno desna evropska politična stranka dosegla prvo zmago v bitki proti Evropskemu parlamentu

Evropski parlament in služba EU za nadzor nad financiranjem sta ji onemogočila dostop do več milijonov evrov sredstev. Patrioti trdijo, da jih evropske institucije obravnavajo pristransko.

Evropska politična stranka Patrioti (Patriots.eu) pred sodišči izpodbija dve ločeni odločitvi Evropskega parlamenta in službe EU za nadzor nad financiranjem političnih strank in fundacij (APPF), s katerima je bil stranki med drugim odvzet dostop do več kot štirih milijonov evropskih sredstev, poroča portal Politico.

Stranka in njena politična skupina Patrioti za Evropo (PfE) v Evropskem parlamentu, ki jo vodi predsednik francoske skrajno desne stranke Nacionalni zbor (RN) Jordan Bardella, evropske institucije obtožujeta pristranskosti ter izključevanja Patriotov iz ključnih odločitev in položajev v evropski politiki.

Patrioti so minulo sredo dosegli prvo zmago v pravni bitki, potem ko je Sodišče EU (ECJ) razveljavilo ukrep APPF, ki je stranko kaznovala z globo v višini 47.000 evrov. Razlog je bila napačna navedba glede statusa enega od evropskih poslancev v objavi stranke na družbenih omrežjih, kar je APPF ocenila kot namerno zavajanje pri prijavi v njen register - resen prekršek, ki bi lahko privedel do ukinitve vseh javnih sredstev za stranko.

V ločeni tožbi, vloženi sredi julija, pa Patrioti ugovarjajo razsodbi Evropskega parlamenta, da je stranka v kampanji na Češkem nepravilno porabljala sredstva.

Skupino v parlamentu, ki je razsojala o upravičenosti porabe sredstev, večinoma sestavljajo evroposlanci iz vrst desnosredinskih, liberalnih in levih skupin, med njimi pa ni nobenega iz vrst skrajne desnice, zato so Patrioti parlament obtožili pristranskosti in neobjektivnosti.

"Obstaja problem z nekaterimi uradniki v upravi parlamenta," je menil belgijski evroposlanec Gerolf Annemans, blagajnik politične skupine PfE.

V Evropskem parlamentu po navedbah Politica niso želeli komentirati tekočih sodnih postopkov, služba APPF pa je prejšnji teden sporočila, da "ostaja zavezana varovanju integritete evropske demokracije" v skladu s svojimi obveznostmi po zakonodaji EU.