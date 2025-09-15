Iz Gaze ponoči zbežalo 20.000 ljudi

Izraelska vojska krepi ofenzivo, potem ko je napovedala popolno zavzetje Gaze

Izrael krepi intenzivno bombardiranje mesta Gaza, od koder je ponoči zbežalo več tisoč ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije. Številni sicer ostajajo v mestu kljub izraelskim pozivom, naj odidejo na jug Gaze na t. i. humanitarna območja, ki so bila prav tako večkrat tarča napadov. V mestu Gaza je bilo od jutra ubitih najmanj 16 ljudi.

Iz mesta Gaza je ponoči zbežalo približno 20.000 ljudi, ob sklicevanju na izraelske medije in navedbe izraelske vojske poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izraelska vojska krepi ofenzivo na mesto Gaza, potem ko je avgusta napovedala njegovo popolno zavzetje. Zatem je prebivalce mesta pozvala k evakuaciji proti jugu palestinske enklave, kjer naj bi bila vzpostavljena t. i. humanitarna območja.

Mesto Gaza je po navedbah izraelske vojske doslej zapustilo več kot 300.000 Palestincev, po navedbah lokalnih palestinskih virov okrog 350.000, še poroča dpa.

V največjem mestu v oblegani palestinski enklavi je sicer pred začetkom izraelske ofenzive oktobra 2023 živelo približno milijon ljudi.

Številni prebivalci pa kljub intenzivnim napadom in grožnjam Izraela ne želijo zapustiti mesta, saj so se morali številni preseliti že več kot desetkrat, tudi t. i. humanitarna območja, kot je al Mavasi na jugu Gaze, pa so bila večkrat tarča izraelskih zračnih napadov.

Izraelska vojska krepi ofenzivo v mestu Gaza, kjer je v nedeljo ubila najmanj 53 ljudi in uničila več kot 15 stavb, ob tem napada tudi druge kraje po celotni palestinski enklavi. V mestu je bilo danes ubitih najmanj 16 ljudi, v celotni Gazi pa najmanj 25, so po poročanju katarske televizije Al Jazeera sporočili palestinski zdravstveni viri.

V zadnjih štirih dneh so izraelske sile v Gazi zadele tudi več poslopij, ki jih uporablja agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA). Šlo je za "sedem šol in dve zdravstveni ustanovi, ki se trenutno uporabljata kot zavetišča za več tisoč razseljenih Palestincev", je sporočil vodja agencije Philippe Lazzarini.

Skupno število žrtev izraelske ofenzive v Gazi od 7. oktobra 2023 je po podatkih palestinskih oblasti doseglo 64.870, še več kot 164.000 ljudi je ranjenih.

