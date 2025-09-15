»Dokler bo tako, bo na koncu vedno zmagal fašizem«

IZJAVA DNEVA

"Dokler bo nasprotovanje fašizmu segalo samo do prizadevanj za povrnitev prejšnje normalnosti, 'normalnosti' neoliberalizma, bo zmagoval fašizem. Dokler bodo visokoproduktivne in neizmerno bogate države razvitega Zahoda ponujale svojim ljudstvom samo siromašenje, socialni razkroj in kaos, bo na koncu vedno zmagal fašizem. Resnične alternative so lahko v današnjem času samo radikalne, če ne kar ekstremne. Skrajno radikalna in ekstremistična je že sedanja, tudi nefašistična 'normalnost'. Prebijanje iz takšne normalnosti ne more biti drugačno."

(Ekonomist Franček Drenovec o tem, da neoliberalizem vodi Zahod v kaos; via Delova Sobotna priloga)