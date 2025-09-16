Tudi Luksemburg namerava priznati Palestino

Palestino je doslej priznalo že 147 držav članic Združenih narodov (ZN). Med njimi tudi Slovenija.

Protest za priznanje Palestine pred Državnim zborom je v Ljubljani potekal že leta 2014

© Borut Krajnc

Luksemburg namerava priznati Palestino, sta v ponedeljek na seji parlamentarne komisije napovedala luksemburški premier in zunanji minister Luc Frieden in Xavier Bettel, poroča bruseljski portal Politico.

Po poročanju lokalnih medijev naj bi končno odločitev v Luxembourgu sprejeli na zasedanju Generalne skupščine ZN po usklajevanju z drugimi državami, tudi Francijo in Belgijo, ki sta prav tako napovedali priznanje palestinske države.

Ob vse več žrtvah izraelskih operacij v Gazi in tudi že lakote se v času splošne razprave Generalne skupščine ZN konec meseca obeta več priznanj, med njimi dveh članic Varnostnega sveta Francije in Velike Britanije, pa tudi Avstralije, Kanade, Portugalske in Malte.

Slovenija je Palestino tako kot še nekaj drugih držav že priznala v času vojne v Gazi, doslej pa jo priznava že 147 držav članic ZN - več kot dovolj za sprejem v Združene narode, če ne bi bilo ameriškega veta v Varnostnem svetu ZN.

Pred začetkom splošne razprave je Generalna skupščina ZN s 142 glasovi za, desetimi proti in 12 vzdržanimi minuli teden potrdila deklaracijo s pozivom k rešitvi dveh držav brez vladavine palestinskega gibanja Hamas v palestinski enklavi. ZDA in Izrael sta pričakovano glasovala proti in sta poleg manjših otoških držav v opozicijo prepričala še Madžarsko in Argentino.