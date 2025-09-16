»NSi je dokazala, da je sprejela in ponotranjila vlogo priveska SDS«

IZJAVA DNEVA

"NSi tudi po zamenjavi vodstva ostaja v globoki senci SDS, ki narekuje politični ritem na desnici in suvereno koraka proti novi volilni zmagi. Dokler bo Janez Janša vztrajal v politiki, se razmerja sil desno od sredine ne morejo bistveno spremeniti. NSi je na podlagi preteklih dejanj dokazala, da je sprejela in ponotranjila vlogo priveska SDS, saj gre v španovijo z Janšo vsakič, ko je to mogoče. To glede na sorodne politične poglede med strankama ni nič nenavadnega, obenem pa je za NSi ključnega pomena, da si zagotovi mesto v izvršilni veji oblasti, saj lahko le tako najbolj uresničuje svoje interese in program. Politični učinek krščanskih demokratov je močno odvisen od volilnega dosega SDS, ki stalno skrbi, da ima tekmece iz svojega političnega kroga na varni razdalji, a jim hkrati omogoča dostop do vzvodov oblasti."

"Čeprav se Vrtovec pred prihodnjimi volitvami v pragmatičnem duhu ne želi izreči, ali bi šel v vlado pod okriljem SDS, gre v resnici za lažno dilemo, saj se stranka ne bo odpovedala vplivu, če ji bo ponujena priložnost za vstop v četrto Janševo vlado. Če bi Vrtovec pred volitvami javno obelodanil, da ne vidi ovir za vladanje s SDS, bi si zaprl vrata do sredinskih volivcev, ki običajno odločajo volitve. Če bi napovedal, da z Janšo ne bo šel v vlado, bi si tako kot Tonin nakopal zamere v dobršnem delu članstva."

(Novinar Matej Grošelj o tem, da se stranka NSi odmika od sredine in zavija ostreje v desno; v komentarju za Večer)