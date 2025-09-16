Umrl je Robert Redford

Ameriški filmski igralec in ustanovitelj filmskega festivala Sundance je bil star 90 let

Robert Redford

© Ameriška ambasada v Londonu / Flickr

V 90. letu starosti je danes zjutraj na svojem domu v Utahu umrl ameriški filmski igralec Robert Redford. Kot je po navedbah New York Timesa povedala Cindi Berger, izvršna direktorica oglaševalske agencije Rogers & Cowan PMK, je igralec umrl v spanju. Natančnega vzroka smrti ni navedla.

Redford je imel zavidljivo filmsko kariero tako kot režiser kot tudi igralec, med drugim pa je ustanovil vplivni filmski festival Sundance.

Leta 2002 je prejel oskarja za življenjsko delo

Igralec s polnim imenom Charles Robert Redford mlajši se je rodil 18. avgusta 1936 v Santa Monici v Kaliforniji staršem britanskega in irskega porekla. Mama je umrla, ko je končal srednjo šolo, z očetom pa ni bil nikoli v dobrih odnosih. Pozneje je študiral slikarstvo in umetnostno zgodovino v Firencah in Parizu, v New Yorku pa se je vpisal na Ameriško akademijo dramskih umetnosti. Leta 1959 je debitiral na Broadwayu, prvi večji filmski uspeh pa je doživel leta 1967 v komediji Bosonoga v parku.

Pozneje se je proslavil z vlogo v avanturistični kriminalki Butch Cassidy in Sundance Kid s Paulom Newmanom, naslednji večji uspeh je doživel leta 1972 s komično dramo Kandidat. Za zelo uspešno leto velja 1973, ko je ob Barbri Streisand zaigral v romantični drami Dekle, ki sem jo ljubil in nato še v kriminalni komični drami Želo, za katero je bil nominiran za oskarja za najboljšo glavno vlogo. Leta 1985 je z Meryl Streep zaigral v biografski romantični drami Moja Afrika.

Med drugim je dobil vlogo v romantični drami Veliki Gatsby, zaigral pa je tudi v uspešnicah Veliki Waldo Pepper in Trije kondorjevi dnevi. Z vlogo v filmu Vsi predsednikovi možje iz leta 1976 je potrdil status enega največjih hollywoodskih imen, čeprav oskarja za igro ni nikoli prejel. Se pa lahko pohvali z oskarjem za življenjsko delo, ki ga je prejel leta 2002. Leta 2016 je na podelitvi francoskih filmskih nagrad cezar prejel častnega cezarja, leto pozneje pa še zlatega beneškega leva za življenjsko delo.

Med njegovimi vidnejšimi filmi sta bila še drama Vse je izgubljeno ter film Starec in pištola iz leta 2018. To je tudi njegov zadnji film, saj se je v 82. letu starosti poslovil od igralskega poklica in odtlej le še posodil glas za nekaj filmov.

Ustanovil je tudi lastno producentsko podjetje in pomagal pri uveljavljanju mladih režiserjev. Konec 70. let je ustanovil danes že tradicionalni filmski festival Sundance, s katerim je želel ponuditi priložnost manj znanim filmarjem mimo velikih hollywoodskih studiev.

Redford, znan tudi kot goreč okoljevarstvenik, je bil dvakrat poročen. Leta 1958 se je oženil z okoljevarstveno aktivistko Lolo Van Wagenen, s katero sta v 27 letih zakona imela širi otroke. Po ločitvi je imel več razmerij, leta 2009 se je poročil s Sibylle Szaggars.

8muPEBo3MGU

QlOBB7-r1f4

ypRFwpuaTwM