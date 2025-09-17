»Navedbe Rusije, da EU spodbuja proteste v Srbiji, so neresnične«

EU je ruske obtožbe označila za nov poskus širjenja sovražne retorike proti Evropi

Ruski predsednik Vladimir Putin in srbski predsednik Aleksandar Vučić

© kremlin.ru

V Bruslju so v torek za srbske medije zanikali navedbe, da EU spodbuja proteste v Srbiji, česar je unijo v ponedeljek obtožila ruska zunanja obveščevalna služba (SVR). Označili so jih za nov ruski poskus širjenja sovražne retorike proti EU, oblasti v Srbiji pa pozvali k večji odgovornosti za zajezitev dezinformacij.

"Navedbe Rusije, da Evropska unija spodbuja proteste v Srbiji, so neresnične. To je še en poskus Rusije, da širi dezinformacije in sovražno politično retoriko proti EU, državam članicam ali državam kandidatkam za članstvo," je za srbski Insajder dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije Guillaume Mercier.

Dodal je, da EU obžaluje, ker so nekateri srbski mediji širili ta narativ. Manipulacija, dezinformacije in mešanje tujih informacij, ki jih propagirajo številni mediji, po njegovih besedah ostajajo zaskrbljujoča vprašanja, s katerimi se je treba nujno spopasti.

Opozoril je tudi, da morajo oblasti v Srbiji prevzeti večjo odgovornost za zajezitev dezinformacij ter zagotoviti bolj proaktivno in objektivno komunikacijo o procesu približevanja Srbije EU in sami EU.

Predstavnik Evropske komisije je spomnil, da je komisarka za širitev Marta Kos v Evropskem parlamentu izjavila, da je Srbija kandidatka za članstvo v EU, a da si resnično želijo demokratično Srbijo znotraj povezave.

"Nadaljevali bomo konstruktivno sodelovanje in storili vse, kar je v naši moči, da pomagamo Srbiji napredovati na poti pridružitve EU. A da bi se to zgodilo, je nujno, da se sprejmejo konkretni demokratični koraki in izvedejo reforme," je še opozoril.

SVR je v ponedeljek okrivila EU za nemire v Srbiji, ki da so v veliki meri produkt njenega subverzivnega delovanja.

Namen skoraj eno leto trajajočih protestov v državi je po navedbah SVR pripeljati na oblast vodstvo, zvesto Bruslju, to pa naj bi EU poskušala doseči s "pranjem možganov mladih" prek medijev. Ruski obveščevalci so prepričani tudi, da nameravajo "evropske elite" izkoristiti obletnico padca nadstreška na novosadski železniški postaji, da "obrnejo razmere v svojo korist".

Val množičnih protestov pod vodstvom študentov je Srbijo zajel kmalu po tragediji v Novem Sadu 1. novembra lani, ki je zahtevala 16 življenj. Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve tragedije ter predčasne volitve. Protesti so sicer že pred časom prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.