»Izrael je ubil še zadnje možnosti, da bi v Gazi prišlo do prekinitve ognja«

IZJAVA DNEVA

"Izrael je z napadom na Katar – oziroma na tam živeče pripadnike političnega vodstva Hamasa – namenoma ubil še zadnje možnosti, da bi v Gazi prišlo do prekinitve ognja. Sabotaža pogajanj, še ena v dolgi vrsti, bi bila težko bolj očitna. To je bilo jasno sporočilo predsednika izraelske vlade Benjamina Netanjahuja in njegovih fašističnih ministrov, da bi bilo Izraelu težko bolj vseeno, kaj se dogaja na dejansko impotentnemu, patetičnemu mednarodnemu diplomatskemu parketu, s katerega nikoli ne bo mogoče zloščiti krvavih dokazov (so)odgovornosti Združenih držav in velikega dela Evropske unije na čelu z Nemčijo za genocid v Gazi."

(Novinar Boštjan Videmšek o napadu Izraela na Katar; via Delo)