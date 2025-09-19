Prvega ne pozabiš nikoli

19. 9. 2025 | Mladina 38 | Dva leva
19. 9. 2025 | Mladina 38 | Dva leva
»… od ljubezni silne vneta v bridko-sladki bolečini mačkom pokajo srceta.«
— Kajetan Kovič: Mačji sejem
»Nekateri ste se spraševali, pa kaj mi je bilo, da sem javno povedal, da Janše ne podpiram več za predsednika … Izrekel sem jih tudi zato, da bi sprožil procese, ki bi zmanjšali anti-Janša refleks in bi tako lažje dosegli naš ključni cilj, to je oblikovanje desnosredinske vlade po naslednjih volitvah. … Kakorkoli, na koncu mandata je bilo v naših vrstah veliko zadovoljstva in ponosa, ker je ministrska ekipa NSi v vladi zares odlično oddelala. Na tem mestu se želim zahvaliti tudi Janezu Janši za korektno sodelovanje v vladi …«
— Matej Tonin je v poslovilnem govoru na kongresu NSi razložil, da je z zavrnitvijo nadaljnjega sodelovanja v bistvu izlil ljubezen in predanost Janezu Janši (N1, 13. 9. 2025)
»Naše ljudi, ki živijo v Sloveniji, pozivam, naj na prvih volitvah glasujejo proti tej vladi. Naj glasujejo za Janšo in s tem pokažejo, koliko, iz katerih razlogov ni imela prav.«
— Milorad Dodik je dokazal, da dobrega prijatelja spoznaš v stiski (24ur.com, 12. 9. 2025)
»Arčon je dejal, da bo vlada (po prepovedi vstopa Miloradu Dodiku v državo, op. a.) morebiti v prihodnosti razpravljala tudi o ukrepih zoper Netanjahuja. ’Verjemite, da imamo v naši državi dovolj kompetentnih strokovnjakov, ki znajo oceniti, kdaj in zakaj je primeren čas za to,’ je še odvrnil na vprašanje, zakaj vlada s tem čaka, če pa se v Gazi vojna nadaljuje.«
— Po Mateju Arčonu fantomski strokovnjaki očitno menijo, da še ni primeren čas za prepoved vstopa izraelskemu premieru v Slovenijo (Večer, 11. 9. 2025)
Pozno poletje je čas porok. Cerkvenih, civilnih, pa tudi političnih. No, vse poroke so iz silne ljubezni; enkrat do izbranca, izbranke, drugič do denarja, tretjič do političnega vpliva, spet četrtič do soja žarometov … In ko takole skozi čas spremljamo NSi, stranko, utemeljeno na krščanskih vrednotah, se zdi, da sta kontinuiteta in identiteta stranke zgrajena na ponavljajočih se korupcijskih aferah, finančnih in kadrovskih mahinacijah, klientelizmu. Glede na odmevne zlorabe se zdi, da danes bolj kot kdaj prej velja krilatica, da bogaboječi verniki pridejo v nebesa, krščanski demokrati pa morda ne ravno v nebesa, a povsod drugod. Tudi s pomočjo laži. Novi predsednik stranke je že en tak notoričen lažnivec. Znova in znova jih zalotijo s prsti v marmeladi in z rokami do ramen v malhah z državnimi cekini. Ampak vedno imajo pripravljen priročen odgovor, češ da so razkritja, pa naj so še tako evidentna in nesporna, poskus preprečitve desnosredinske koalicije.
Krščanski demokrati so res enkraten fenomen. Izpostavljajo se kot tako rekoč božji zastopniki v politični areni, pa se ves čas gibljejo na robu preživetja. Kar seveda lahko pomeni, da ali bog ne vidi, ne prepozna ali ne priznava njihovega ekskluzivnega zastopstva njegove volje, ali pa – obratno – še predobro prepoznava njihovo skoz in skoz grešno naturo. Vsekakor imajo veliko prijateljev, ki jim nesebično pomagajo v počasnem umiranju na obroke (navsezadnje je NSi proti evtanaziji). A bolj ko jim škodijo »prijatelji«, si škodijo sami. Kongres NSi je bil kičast dramolet odhodov, vračanj in ljubezenskih izlivov. Pač, prvega ne pozabiš nikoli. Približno tako kot Liz Taylor in Richard Burton, ki sta se dvakrat poročila. A tudi dvakrat ločila!
Kljub popolnoma drugačnim izhodiščem se nekaj podobnega dogaja s stranko Svoboda. Po eni strani jim gre v prid Milorad Dodik, ki je izrekel podporo Janezu Janši. Pa neopredeljeni, a prosojni Anže Logar. Pa NSi, ki je obnovila silno ljubezen do voditelja opozicije. A Golobovi se nenehno lovijo za lasten rep. Zadnji izpad z zlorabo državnega protokola in diplomacije okrog fantomskega statusa first lady ter državne spletne domene gov.si je zelo resen eksces. »Prva dama«, toliko jo že poznamo, se ne bo sama ustavila, ker so ti ekshibicionistični izpadi očitno v njeni »naravi«. In od premiera, ki je očitno v odvisnem partnerskem razmerju, prav tako ne gre pričakovati, da bo upal in znal razmejiti zasebno življenje in javno nastopanje mladoporočencev. Menim, da so zato na vrsti strankini insajderji in ne nazadnje koalicijski partnerji. A poleg dušenja izpadov neobvladane vplivnice imajo še veliko drugega dela. Denimo, zaustaviti nesmiselno vojno s predsednico republike glede strateških kadrovskih solucij. Ta vojna ne škodi le Svobodi, ampak celotni koaliciji in javnosti nasploh. Da ne govorimo o sprenevedanjih glede odnosa do Izraela. Kakorkoli poskuša vlada napraviti vtis, da je kritična do Izraela in njegovih evidentnih zločinov, se vedno znova razkrinka kot neiskrena, polovičarska, nedorečena. Očitno vidi večji in aktualnejši problem celo v (sicer problematičnem) Dodiku kot v vojnih zločinov obtoženem Netanjahuju!?
Odgovor in argumentacija Mateja Arčona je pljunek v obraz volivcem Svobode in celotne koalicije.
