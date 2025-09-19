Prvega ne pozabiš nikoli

Komu bo NSi podarila svojo krepost?

© Franco Juri

»… od ljubezni silne vneta v bridko-sladki bolečini mačkom pokajo srceta.«

— Kajetan Kovič: Mačji sejem

»Nekateri ste se spraševali, pa kaj mi je bilo, da sem javno povedal, da Janše ne podpiram več za predsednika … Izrekel sem jih tudi zato, da bi sprožil procese, ki bi zmanjšali anti-Janša refleks in bi tako lažje dosegli naš ključni cilj, to je oblikovanje desnosredinske vlade po naslednjih volitvah. … Kakorkoli, na koncu mandata je bilo v naših vrstah veliko zadovoljstva in ponosa, ker je ministrska ekipa NSi v vladi zares odlično oddelala. Na tem mestu se želim zahvaliti tudi Janezu Janši za korektno sodelovanje v vladi …«

— Matej Tonin je v poslovilnem govoru na kongresu NSi razložil, da je z zavrnitvijo nadaljnjega sodelovanja v bistvu izlil ljubezen in predanost Janezu Janši (N1, 13. 9. 2025)

»Naše ljudi, ki živijo v Sloveniji, pozivam, naj na prvih volitvah glasujejo proti tej vladi. Naj glasujejo za Janšo in s tem pokažejo, koliko, iz katerih razlogov ni imela prav.«

— Milorad Dodik je dokazal, da dobrega prijatelja spoznaš v stiski (24ur.com, 12. 9. 2025)

»Arčon je dejal, da bo vlada (po prepovedi vstopa Miloradu Dodiku v državo, op. a.) morebiti v prihodnosti razpravljala tudi o ukrepih zoper Netanjahuja. ’Verjemite, da imamo v naši državi dovolj kompetentnih strokovnjakov, ki znajo oceniti, kdaj in zakaj je primeren čas za to,’ je še odvrnil na vprašanje, zakaj vlada s tem čaka, če pa se v Gazi vojna nadaljuje.«

— Po Mateju Arčonu fantomski strokovnjaki očitno menijo, da še ni primeren čas za prepoved vstopa izraelskemu premieru v Slovenijo (Večer, 11. 9. 2025)

Pozno poletje je čas porok. Cerkvenih, civilnih, pa tudi političnih. No, vse poroke so iz silne ljubezni; enkrat do izbranca, izbranke, drugič do denarja, tretjič do političnega vpliva, spet četrtič do soja žarometov … In ko takole skozi čas spremljamo NSi, stranko, utemeljeno na krščanskih vrednotah, se zdi, da sta kontinuiteta in identiteta stranke zgrajena na ponavljajočih se korupcijskih aferah, finančnih in kadrovskih mahinacijah, klientelizmu. Glede na odmevne zlorabe se zdi, da danes bolj kot kdaj prej velja krilatica, da bogaboječi verniki pridejo v nebesa, krščanski demokrati pa morda ne ravno v nebesa, a povsod drugod. Tudi s pomočjo laži. Novi predsednik stranke je že en tak notoričen lažnivec. Znova in znova jih zalotijo s prsti v marmeladi in z rokami do ramen v malhah z državnimi cekini. Ampak vedno imajo pripravljen priročen odgovor, češ da so razkritja, pa naj so še tako evidentna in nesporna, poskus preprečitve desnosredinske koalicije.

