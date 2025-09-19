Koncert Thompson tribute banda v Prekmurju

Nepozabni večer

Nepozabni dogodek »Adijo poletje 2025« v Moravskih Toplicah. Na odru naj bi bila ljudi najbolj navdušila skupina Svetinja – Thompson tribute band

© Nik Časar, Čreta bar, Facebook

»Včeraj smo skupaj preživeli nepozaben večer na našem tradicionalnem dogodku Adijo poletje! Na odru so nas prvič v Sloveniji navdušili Svetinja – Thompson tribute band,« so v nedeljo na profilu na Facebooku zapisali v Čreta baru, ki je prireditev pripravil. Zakaj so skupino, ki preigrava skladbe hrvaškega ustaškega rokerja Marka Perkovića Thompsona, sploh povabili in pod kakšnimi pogoji so koncert lahko izvedli, smo spregovorili z organizatorji in načelnikom murskosoboške upravne enote.

Načelnik upravne enote Murska Sobota Dominik Šteiner pojasnjuje, da so preverili dosedanje delovanje navedene glasbene skupine, morebitne pomanjkljivosti pri organizaciji javnih prireditev, kjer je glasbena skupina nastopila, in tudi »repertoar oziroma program, s katerim bo skupina nastopila, in besedila pesmi, ki jih izvaja«. Z namenom zagotoviti varnost na javni prireditvi, da ne bi »prišlo do izvrševanja kaznivih dejanj ali pozivanja k izvrševanju kaznivih dejanj ter da se preprečita vsakršno povzročanje nasilja in motenje javnega reda«, so prepovedali izvajanje nekaterih skladb, ki jih Svetinja – Thompson tribute band izvaja, to so skladbe Bojna Čavoglave, Anice – kninska kraljice in Jasenovac i Gradiška Stara. Poleg tega so, dodaja Šteiner, v izreku dovoljenja izrecno določili ukrepe, ki jih mora zagotoviti organizator, med drugim, da člani glasbene skupine »na koncertu ne bodo na kakršenkoli način vzpodbujali k izvrševanju kaznivih dejanj in pozivanju k izvrševanju kaznivih dejanj ali povzročanju nasilja in motenja javnega reda, in sicer v obliki ustaških simbolov na zastavah, oblačilih, transparentih, pozdravih in besedilih pesmi«, z istim razlogom so določili tudi »obvezno kontrolo in pregled obiskovalcev ob vstopu na prireditveni prostor s strani varnostne službe«.

V postopku izdaje dovoljenj so z organizatorjem imeli sestanek oziroma »ustno obravnavo«, na kateri so bili prisotni tudi predstavniki policije in varnostne službe in kjer so se dogovorili o vseh podrobnostih. Zdi se, da so opravili svoje delo. Vse to je potrdila predstavnica organizatorja Laura Glavač in dodala, da so se za organizacijo takšne prireditve odločili, ker gre za tribute band, »ki ga je potrdil sam Marko Perković Thompson in mu dal zeleno luč, da lahko izvaja njegove pesmi«.

Kot predskupina sicer ni nastopila prvotno predvidena skupina Špirit, katere začetki segajo v daljno leto 1968 in v kateri je nekoč sodeloval tudi Vlado Kreslin. Eden izmed ustanovnih članov, Andrej Celec, je pojasnil, da so bili primorani nastop odpovedati, ker sta iz benda odšla dva člana in iščejo zamenjavo zanju. In kako to, da so se sploh odločili sodelovati kot predskupina skupine, ki prepeva pesmi doslej edinega glasbenika, katerega nastop je bil v Sloveniji prepovedan? »Ma, to so levičarske kurčeve finte, ne gnjavite me s tem,« je pogovor na hitro končal Celec.