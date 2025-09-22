S čim se sooča globalno prebivalstvo v novejši zgodovini?

IZJAVA DNEVA

"Globalno prebivalstvo se v novejši zgodovini še ni soočalo s tako množično vladavino ljudi, ki pri izvajanju oblasti ne sprejemajo nobenih omejitev, ne priznavajo nobenih pravil, nobene etike in nobene pameti. In tu potem pride na vrsto priljubljena igrača, po kateri so takšni tako radi posegali v preteklosti in posegajo še danes – vojna. Vse frustracije, maščevanje, občutek, da so jih okradli nesmrtnosti, vse se razširi na bojišča, na katerih v sodobnem času umirajo predvsem civilisti."

(Antropologinja in kolumnistka Svetlana Slapšak o tem, s čim se sooča globalno prebivalstvo; v kolumni za Večerovo prilogo V soboto)