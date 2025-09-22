Aktualne zgodbe o realnosti tistih, ki so bili prisiljeni svoj dom

Slovenska filantropija šestnajstič organizira Festival migrantskega filma (FMF), ki bo potekal med 22. in 26. septembrom

Prizor iz filma Pakol

Slovenska filantropija šestnajstič organizira Festival migrantskega filma (FMF). V Ljubljano in 5 drugih mest po Sloveniji med 22. in 26. septembrom ponovno prihajajo projekcije in spremljevalni dogodki, ki osvetljujejo različne obraze migracij, azila ter življenja begunk in beguncev. Odprtje festivala bo danes ob 19.30 v ljubljanskem Kinodvoru s filmom Tiha drevesa (Drzewa milcza) v režiji Agnieszke Zwiefka.

Festival migrantskega filma bo v Ljubljani gostoval v Kinodvoru, Slovenski kinoteki, Pritličju, ter na AGRFT in Slovenski filantropiji. Obiskovalci_ke si bodo filmske projekcije v tem času ogledali tudi v Mariboru, Žalcu, Metliki, Kopru in na Ptuju.

FMF gledalcem in gledalkam ponuja 24 filmov iz 21 držav in spremljevalni program z 19 gosti in gostjami. Tudi tokrat bodo v ospredju aktualne zgodbe o realnosti tistih, ki so bili prisiljeni svoj dom zapustiti bodisi zaradi vojn, kršitev človekovih pravic, revščine ali drugih razlogov. S filmskimi zgodbami in prispevki gostov bodo opozorili na genocid v Palestini, ženske v migracijah, nezakonita in prisilna vračanja ter pohlep korporacij.

Pred 16 leti so na Slovenski filantropiji snovali idejo, da bi širšo javnost o sodobnih migracijah in življenju beguncev nagovorili s filmskimi zgodbami. Letos v ospredje postavljajo ženske v migracijah, nezakonita in prisilna vračanja, pohlep korporacij, kjer želijo prikazati izkoriščanje beguncev, ki pridejo delat v Evropo, ter genocid v Gazi, je za STA povedal izvršni direktor Slovenske filantropije Franci Zlatar.

"16. Festival migrantskega filma prihaja v času, ko si človeštvo zatiska oči pred genocidom. Ukrepi, ki jih izvajajo vlade, niso dovolj. Priča smo izumrtju enega ljudstva in uničenju mnogih drugih. S paradigmatično sprevrženimi in krutimi dejanji, ko države zapirajo svoje meje, ljudje zapiramo svoje misli in srca, nismo zmožni in ne želimo ukrepati. Mehurček je že zdavnaj počil. Ni več izgovorov. Obstaja le še kanček upanja, da se bomo zbudili in ustavili nočne more."



Ena Pavlović Derenčin,

vodja festivala

Vodilo festivala ostaja "prikazovati zgodbe tistih, ki so bili prisiljeni zapustiti svoj dom zaradi vojn, kršitev človekovih pravic, revščine, nezmožnosti za življenje v izvorni državi, in si poiskati bivanje nekje drugje, v drugi državi, se podati na pogosto nevarno pot migriranja, pogosto v evropske države in si tam poiskati prostor za življenje pod soncem". O tovrstnih tematikah se premalo govori, je še poudaril Zlatar.

V torek bodo ob 17.30 v Kinodvoru predvajali dokumentarni film Ljubezen ni pomaranča (Love Is Not An Orange), sledi pogovor z moldavsko režiserko filma Otilio Babaro. Ob 19.30 bodo v Slovenski kinoteki predvajali iranski film Pakol v režiji Navida Esmaeilija, ki mu bo sledil pogovor z Manco Raušl iz Društva Ključ - Centra za boj proti trgovanju z ljudmi in Aido Hadžiahmetović iz Slovenske filantropije. V mariborskem GT22 bodo predvajali dokumentarna filma Prekinitev ognja (Prekid vatre) režiserja Jakoba Kreseta ter Ategheh v režiji Masouda Dehnavija. Sledil bo pogovor o filmih s scenaristko Meto Krese.

Dan kasneje bo v dvorani AGRFT projekcija kratkih dokumentarnih filmov Reznica in Neskončne počitnice (La lunga vacanza), oba v režiji Davorja Marinkovića. Sledi pogovor z režiserjem filmov in Gregorjem Modrom z ljubljanske Filozofske fakultete. Zvečer bodo v Kinodvoru predvajali še dokumentarec Nabiralci (The Pickers) v režiji Elke Sasse. Sledi pogovor z novinarko Eleno Stancu in fotografom Cosminom Bumbutom.

V četrtek bodo med drugim ob 17. uri v dvorani AGRFT predvajali kratke filme Ograja (La Valla) v režiji Sama Ortija, Kanon (El Canon) Martina Seegerja in Priselitev nikamor (Immigration to Nowhere) Nikolayja Flotskiyja, ki ga bodo tudi gostili na pogovoru. Petek bodo festivalsko dogajanje sklenili v Slovenski kinoteki, kjer bodo ob 18. uri predvajali dokumentarec Kje je moj dom? (Missä minun kotini on?) v režiji Anne Berger. Sledi tudi pogovor z režiserko, pogovor bo moderirala filmska kritičarka Petra Meterc.

Udeležba na vseh dogodkih je brezplačna, razen na ljubljanskih projekcijah Jona in Ljubezen ni pomaranča. Vsi filmi imajo slovenske podnapise.

