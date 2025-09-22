»Javni prostor in družbeni mediji se morajo osvoboditi političnega sovraštva in dezinformacij«

V Budimpešti se je zbralo na deset tisoče ljudi, ki so premierju Viktorju Orbanu očitali, da davkoplačevalski denar porablja za informacijske kampanje, ki zavajajo volivce in podžigajo sovraštvo za politične koristi

Demonstracije je priredilo madžarsko gledališko društvo Loupe na dan madžarske drame. Po navedbah društva se je shoda na Trgu herojev v središču Budimpešte udeležilo okoli 50.000 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Oblasti še niso podale ocene udeležbe.

Nad množico je lebdel balon v obliki zebre. Te živali so postale simbol razkošnega življenjskega sloga vladajoče elite, potem ko so v javnosti zakrožili posnetki zeber in nekaterih drugih afriških živali na podeželskem posestvu družine Orban.

Organizatorji so v govorih na shodu Orbanovi vladi očitali, da s propagandnim aparatom porabljata milijarde za ustvarjanje kulture sovraštva, udeležence pa so pozivali k povezanosti.

Društvo Loupe je pred tem sprožilo peticijo, v kateri zahteva, da se javni prostor in družbeni mediji osvobodijo političnega sovraštva in dezinformacij. Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA jo je doslej podpisalo več kot 230.000 ljudi. Dali so tudi pobudo za referendum o tej temi.

Orban je od vrnitve na oblast leta 2010 izvedel obsežne medijske kampanje, ki so davkoplačevalce stale milijone evrov.

Kritiki trdijo, da so kampanje pogosto usmerjene proti političnim nasprotnikom in krepijo Orbanova sporočila, kot je na primer nasprotovanje članstvu Ukrajine v Evropski uniji. Vlada v Budimpešti po drugi strani vztraja, da so kampanje potrebne za ozaveščanje javnosti o pomembnih vprašanjih.

Vlada namerava oktobra začeti "nacionalno posvetovanje" o obdavčitvi, ki ga opozicija vidi kot najnovejšega v nizu zavajajočih vprašalnikov, namenjenih okrepitvi podpore Orbanovi politiki.

Anketa sledi novicam na spletni strani, naklonjeni Orbanu, da največja opozicijska stranka Tisza skrivaj načrtuje zvišanje dohodnine, če bo zmagala na volitvah prihodnje leto. Stranka, ki je v javnomnenjskih raziskavah prehitela Orbanov Fidesz, te trditve zavrača.

Podobno posvetovanje v začetku tega leta o članstvu Ukrajine v EU in z njim povezane oglaševalske kampanje so je stale približno 27,7 milijona evrov, kažejo podatki, ki jih je pridobil madžarski tednik HVG.