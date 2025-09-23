»Ni dokazano, da bi paracetamol ali cepiva povzročala avtizem«

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) se je odzvala na trditve predsednika ZDA Donalda Trumpa

"Ni dokazano, da bi zdravilo proti bolečinam Tylenol, katerega glavna sestavina je paracetamol, ali cepiva povzročala avtizem," je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Odziv WHO sledi izjavam predsednika ZDA Donalda Trumpa in njegove administracije, ki trdita nasprotno.

Donald Trump je v ponedeljek izjavil, da bi se morale nosečnice izogibati zdravilu Tylenol in se pri tem skliceval na nedokazane povezave z avtizmom. Dodal je, da jemanje paracetamola, glavne sestavine Tylenola, v ZDA znanega tudi kot acetaminofen, ni dobro in da naj ga nosečnice jemljejo le v primerih izredno povišane telesne temperature.

Po navedbah WHO so bile opravljene nekatere opazovalne študije, ki so nakazale možno povezavo med prenatalno izpostavljenostjo paracetamolu in avtizmom, a povezava med njima ni enoznačno dokazana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Če bi bila povezava med acetaminofenom in avtizmom močna, bi bila verjetno dosledno opazna v več študijah," je danes dejal tiskovni predstavnik WHO Tarik Jašarević. Ob tem je opozoril, naj se ne dela prenagljenih zaključkov o vlogi tega zdravila pri avtizmu.

Trump je v ponedeljek prav tako podvomil o cepljenju proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (MMR). Zavzel se je tudi za spremembo rutinskega programa cepljenja dojenčkov in brez dokazov vztrajal, da ni razloga za cepljenje novorojenčkov proti neozdravljivemu in nalezljivemu hepatitisu B.

Po navedbah predstavnika WHO Jašarevića cepiva ne povzročajo avtizma. Program cepljenja otrok, ki ga vodi WHO je v zadnjih 50 letih rešil najmanj 154 milijonov življenj, je dodal. Poudaril je še, da se ti programi nenehno razvijajo v skladu z znanstvenimi dognanji in otroke, mladostnike in odrasle danes varujejo pred 30 nalezljivimi boleznimi.