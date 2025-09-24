Najbolj kompleksno človeško čustvo

V Ljubljani razstava o ljubezni

Courage Mon Amour

© Diana Tamane

V Peterokotnem stolpu na Ljubljanskem gradu bodo danes odprli razstavo z naslovom Courage Mon Amour umetnice Maje Babič Košir. Osrednja tema razstave je ljubezen kot najosnovnejše, a tudi najbolj kompleksno človeško čustvo.

Umetnica prepleta osebne zgodbe in materialno preteklost. S transformacijo predmetov in njihovo postavitvijo v novo prostorsko in čustveno okolje raziskuje minljivost, staranje, krhkost bivanja in izgubo. Courage Mon Amour se tako v specifičnem zgodovinskem okviru Ljubljanskega gradu poglobi v teme časa, spomina in poguma za ljubezen, so zapisali pri Ljubljanskega gradu.

Nova prostorska postavitev Babič Košir je nastala pod kuratorskim vodstvom arhitektke, kuratorke in predavateljice Laure Amann Marin, ki že več kot desetletje deluje na presečišču umetnosti in arhitekture. Med drugim je bila kuratorka v Kunsthalle Wien, sokuratorka dunajske platforme Significant Other, namenjene dialogu med umetnostjo in prostorom, ter predavateljica na Tehniški univerzi na Dunaju. Njeno delo zaznamujejo interdisciplinarni pristopi, kritičen razmislek o ustanovah in poglobljeno zanimanje za materialne in simbolne dimenzije prostora.

Umetnica prepleta osebne zgodbe in materialno preteklost. S transformacijo predmetov in njihovo postavitvijo v novo prostorsko in čustveno okolje raziskuje minljivost, staranje, krhkost bivanja in izgubo. Courage Mon Amour se tako v specifičnem zgodovinskem okviru Ljubljanskega gradu poglobi v teme časa, spomina in poguma za ljubezen.

Babič Košir (rojena 1978) je vizualna umetnica, ki deluje na presečišču kiparstva, instalacije in poetičnega prostorskega narativa. Študirala je kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, svojo umetniško pot je nadaljevala s študijem in delom v tujini. Njena praksa temelji na uporabi najdenih, podedovanih in zapuščenih predmetov, ki jih z občutljivim kreativnim posegom preoblikuje v nove umetniške entitete. V svojih delih raziskuje teme osebnega in kolektivnega spomina, minevanja, ranljivosti in intimnosti.

Razstava Courage Mon Amour, ki so jo na Ljubljanskem gradu pripravili v sodelovanju z Ravnikar Projects, bo na ogled do 16. novembra.

Pobuda Ravnikar Projects se že več let posveča raziskovanju presečišč med arhitekturo in sodobno umetnostjo z eksperimentalnimi razstavami in projekti, ki skozi oči vizualnih umetnikov interpretirajo prostor in arhitekturno dediščino.